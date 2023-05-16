Сирський: "Вагнерівці" у Бахмуті - як щурі у мишоловці

Українські військові вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом, використовуючи принцип активної оборони. Про це у вівторок, 16 травня, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" "залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки". "У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - запевнив Сирський.

Генерал поінформував, що відвідав командирів та військових на передньому краї фронту на Бахмутському напрямку. "Разом з командирами частин та підрозділів обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - написав Сирський у Telegram.

Британська розвідка: ЗСУ досягли тактичного прогресу під Бахмутом

Про досягнення українськими силами тактичного прогресу під Бахмутом протягом останніх кількох днів повідомляє й британська розвідка. За її даними, за останні чотири дні "українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь". Окрім просування на південь від міста, українські наступальні дії відсунули лінію фронту на північний захід від міста, йдеться у щоденному огляді британської розвідки, який публікується в Twitter міністерства оборони країни.

"Це, ймовірно, дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги 0506, що використовується для постачання", - зауважують у британській розвідці. Також у Лондоні роблять висновок, що Україна стримує просування Росії на захід вздовж лінії каналу "Сіверський Донець-Донбас", перетворивши водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.

Нагадаємо, напередодні Олександр Сирський повідомив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Водночас командувач Сухопутних військ наголосив, що "це лише частковий успіх" й операція з оборони Бахмута триває. "Всі необхідні для оборони рішення ухвалені. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - запевнив генерал.

13 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України за попередню добу захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі села Іванівське.