  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українські військові під Бахмутом
Українські військові під БахмутомФото: Libkos/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Сирський: "Вагнерівці" у Бахмуті - як щурі у мишоловці

Максим Сидоржевський
8 хв. тому

Військові ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій під Бахмутом, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

https://p.dw.com/p/4ROsk

Українські військові вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом, використовуючи принцип активної оборони. Про це у вівторок, 16 травня, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" "залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки". "У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - запевнив Сирський.

Генерал поінформував, що відвідав командирів та військових на передньому краї фронту на Бахмутському напрямку. "Разом з командирами частин та підрозділів обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - написав Сирський у Telegram. 

Британська розвідка: ЗСУ досягли тактичного прогресу під Бахмутом

Про досягнення українськими силами тактичного прогресу під Бахмутом протягом останніх кількох днів повідомляє й британська розвідка. За її даними, за останні чотири дні "українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь". Окрім просування на південь від міста, українські наступальні дії відсунули лінію фронту на північний захід від міста, йдеться у щоденному огляді британської розвідки, який публікується в Twitter міністерства оборони країни.

"Це, ймовірно, дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги 0506, що використовується для постачання", - зауважують у британській розвідці. Також у Лондоні роблять висновок, що Україна стримує просування Росії на захід вздовж лінії каналу "Сіверський Донець-Донбас", перетворивши водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.

Нагадаємо, напередодні Олександр Сирський повідомив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Водночас командувач Сухопутних військ наголосив, що "це лише частковий успіх" й операція з оборони Бахмута триває. "Всі необхідні для оборони рішення ухвалені. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - запевнив генерал.

13 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України за попередню добу захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі села Іванівське. 

Пригожин і Бахмут: що означає істерика ватажка ПВК "Вагнер"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові під Бахмутом

Сирський: "Вагнерівці" у Бахмуті - як щурі у мишоловці

Конфлікти8 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика20 год. тому
Огляд німецької преси

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Політика21 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство15 травня 2023 р.
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика15 травня 2023 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
На головну сторінку