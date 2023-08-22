Україна і Польща створять спільний пункт пропуску - Шмигаль

На кордоні України і Польщі створять єдиний пункт пропуску, де проводитимуть спільний митний та прикордонний контроль, повідомив Денис Шмигаль. Такий самий пункт Київ пропонує створити і на кордоні з Румунією.

На українсько-польському кордоні реалізують пілотний проєкт зі створення єдиного пункту пропуску, повідомив на засіданні уряду України у вівторок, 22 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію", - зазначив він.

Шмигаль також повідомив, що відповідний проєкт Україна запропонувала реалізувати і на кордоні з Румунією.

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Україна планує розбудовувати прикордонну інфраструктуру

Він додав: Україні необхідно розбудовувати прикордонну інфраструктуру у європейському напрямі, зокрема - збільшувати мережу автомобільних пунктів пропуску.

Наразі на кордоні з країнами Європейського Союзу функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Три з них відкриті після повномасштабного вторгнення РФ. "У планах - створення ще дев’яти пунктів пропуску та модернізація 13", - повідомив Шмигаль.

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За його словами, найбільше робіт в цьому напрямку заплановано на кордоні з Польщею: досягнуті домовленості про отримання пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску і закупівлі сканерів.

Також запланована розбудова під'їзних шляхів і залізничної інфраструктури на кордоні з Румунією. "Румунський напрямок є ключовим для українського експорту", - наголосив прем'єр і окремо підкреслив, домовленості про вивезення української продукції через румунські порти.

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