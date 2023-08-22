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Зеленський очікує від ЄС зняття обмежень на агропродукцію

Ольга Журавльова
1 год. тому

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Греції із президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Політики обговорили український агроекспорт та прогрес Києва на шляху до ЄС.

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Україна не зможе вивезти більше 10 мільйонів тон зерна через заборону низки країн ЄС, прогнозують аналітики
Українська кукурудзаФото: dpa/Ukrinform/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейська Комісія зніме всі обмеження на експорт української аграрної продукції ЄС у середині вересня, повідомляє пресслужба президента України у вівторок, 22 серпня.

"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - заявив Зеленський під час зустрічі з президенткою Європейської комісії  Урсулою фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen) у межах саміту "Україна - Балкани" в Афінах.

Саме 15 вересня спливає термін дії нинішньої заборони ЄС на ввіз зерна з України.  ЄС запровадив тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки власних фермерів, незадоволених падінням цін на сільськогосподарську продукцію через українські поставки. Сусідні з Україною країни ЄС неодноразово вказували на необхідність подовжити цю заборону до кінця 2023 року.

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Київ розраховує на позитивну оцінку щодо членства у ЄС

Зеленський та фон дер Ляєн також оцінили прогрес України у виконанні семи рекомендацій Європейської Комісії на шляху до вступу в ЄС та подальші кроки в цьому напряку.

"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав-членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.

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Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

"Обговорили прогрес України на шляху до ЄС, а також нашу подальшу підтримку на тлі агресії Росії. Ми продовжимо працювати разом, щоб вивести українське зерно на світові ринки та надавати економічну допомогу", - зазначила у фон дер Ляєн у дописі в соцмережі Х.

Сторони у Афінах, зокрема, обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.

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Експорт зерна: Росія атакує річкові порти України

 

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