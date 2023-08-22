Зеленський очікує від ЄС зняття обмежень на агропродукцію
Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейська Комісія зніме всі обмеження на експорт української аграрної продукції ЄС у середині вересня, повідомляє пресслужба президента України у вівторок, 22 серпня.
"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - заявив Зеленський під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у межах саміту "Україна - Балкани" в Афінах.
Саме 15 вересня спливає термін дії нинішньої заборони ЄС на ввіз зерна з України. ЄС запровадив тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки власних фермерів, незадоволених падінням цін на сільськогосподарську продукцію через українські поставки. Сусідні з Україною країни ЄС неодноразово вказували на необхідність подовжити цю заборону до кінця 2023 року.
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Київ розраховує на позитивну оцінку щодо членства у ЄС
Зеленський та фон дер Ляєн також оцінили прогрес України у виконанні семи рекомендацій Європейської Комісії на шляху до вступу в ЄС та подальші кроки в цьому напряку.
"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав-членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.
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Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.
"Обговорили прогрес України на шляху до ЄС, а також нашу подальшу підтримку на тлі агресії Росії. Ми продовжимо працювати разом, щоб вивести українське зерно на світові ринки та надавати економічну допомогу", - зазначила у фон дер Ляєн у дописі в соцмережі Х.
Сторони у Афінах, зокрема, обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.
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