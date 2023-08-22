Зеленський очікує від ЄС зняття обмежень на агропродукцію

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Греції із президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Політики обговорили український агроекспорт та прогрес Києва на шляху до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейська Комісія зніме всі обмеження на експорт української аграрної продукції ЄС у середині вересня, повідомляє пресслужба президента України у вівторок, 22 серпня.

"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - заявив Зеленський під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у межах саміту "Україна - Балкани" в Афінах.

Саме 15 вересня спливає термін дії нинішньої заборони ЄС на ввіз зерна з України. ЄС запровадив тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини як захід підтримки власних фермерів, незадоволених падінням цін на сільськогосподарську продукцію через українські поставки. Сусідні з Україною країни ЄС неодноразово вказували на необхідність подовжити цю заборону до кінця 2023 року.

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Київ розраховує на позитивну оцінку щодо членства у ЄС

Зеленський та фон дер Ляєн також оцінили прогрес України у виконанні семи рекомендацій Європейської Комісії на шляху до вступу в ЄС та подальші кроки в цьому напряку.

"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав-членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.

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Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

"Обговорили прогрес України на шляху до ЄС, а також нашу подальшу підтримку на тлі агресії Росії. Ми продовжимо працювати разом, щоб вивести українське зерно на світові ринки та надавати економічну допомогу", - зазначила у фон дер Ляєн у дописі в соцмережі Х.

Сторони у Афінах, зокрема, обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.

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