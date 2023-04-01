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Перевірка судна з українським зерном у Туреччині
За вісім місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 мільйона тонн української агропродукціїФото: Yasin Akgul/AFP
ПолітикаУкраїна

Україна вивезла 26,3 млн тонн продукції "зерновим коридором"

Степан Смишляєв
2 год. тому

За березень Україна експортувала 3,8 мільйона тонн зерна, в тому числі 374 тисячі тонн пшениці до нужденних країн. Показник пропуску суден через Босфор залишається вдвічі нижчим від можливого, кажуть в мінагрополітики.

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За вісім місяців роботи "зернового коридору" ним відправлено 26,3 мільйона тонн української агропродукції, зокрема 7,3 мільйона тонн пшениці і 12,9 мільйона тонн кукурудзи, повідомило у п'ятницю, 31 березня міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Березневий тоннаж відправленої продукції становить 3,8 мільйонна тонн, це на 500 тисяч тонн більше, аніж було у лютому. Пшениці за перший місяць весни поїхало 908 тисяч тонн, кукурудзи - 2,3 мільйона тонн", - зазначили в міністерстві.

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Зерно для нужденних країн

У березні 374 тисячі тонн пшениці відправили до країн, які її дуже потребують. Зокрема 60 тисяч тонн в рамках гуманітарних програм - до Ємену і Ефіопії. "Наразі сукупно в нужденні країни відправлено майже 2 мільйони тонн пшениці, це 26,4 відсотка від загальної кількості експорту цієї сільгоспкультури", - зауважили в мінагрополітики.

Серед інших нужденних країн, які отримують українське зерно завдяки роботі "зернового коридору", Сомалі, Кенія, Бангладеш і Судан.

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Україна могла б постачати більше

В міністерстві також звертають увагу, що у березні через Босфор за добу пропускали в середньому менше трьох суден з українською агропродукцією (середньодобовий показник становив 2,8 - Ред.). При цьому є можливість пропускати по 6-7 суден на добу. 

Раніше представники України неодноразово звинувачували Росію в тому, що вона навмисно уповільнює перевірки суден в Туреччині, що призводить до створення черг і перешкоджає вільному доступу продовольства на світові ринки.

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Перевірка судна з українським зерном у Туреччині

Україна вивезла 26,3 млн тонн продукції "зерновим коридором"

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