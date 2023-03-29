Президент Кенії: Китай може робити більше для миру в Україні

Кенійський лідер перебуває з візитом у ФРН. В інтерв'ю DW він закликав Китай вплинути на Росію задля припинення її війни проти України і розкритикував плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Президент Кенії Вільям Руто, перебуваючи з офіційним візитом у Німеччині, в ексклюзивному інтерв'ю DW висловився на тему війни Росії проти України. Його заяви пролунали на тлі соціального напруження в Кенії, де останніми місяцями через інфляцію зросла вартість життя, що призвело до дефіциту добрив і зерна у регіоні на південь від Сахари. Ці негаразди пов'язують також з наслідками війни Росії проти України. Ситуацію погіршила й важка посуха.

Через стрімке зростання цін на основні продукти та товари у Найробі, Кісуму та інших містах Кенії вже два тижні проходять антиурядові протести, що посилило тиск на вразливу економіку цієї східноафриканської держави. Між демонстрантами та поліцією сталися сутички, що супроводжувалися насильством та застосуванням поліцією сльозогінного газу.

Протести в Кенії проти зростання цін тривають вже два тижні Фото: Gerald Anderson/AA/picture alliance

У розмові з DW президент Руто визнав, що війна Росії проти України мала руйнівний вплив на ціни на зерно та добрива і додав, що міжнародне співтовариство має працювати над життєздатним мирним планом. "Давайте знайдемо механізм, щоби це припинити", - сказав Руто про війну в Україні і додав, що важливо зупинити зростання кількості людських жертв. Він також нагадав, що багато країн, у тому числі й Кенія, потребують допомоги в доступі до добрив та зерна і зазначив, що його уряд "шукає способів уникнути залежності від глобального ланцюжка поставок цих товарів".

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"Китай має робити більше"

Відповідаючи на питання про те, чи можна вважати Китай надійним світовим арбітром щодо припинення війни РФ проти України, і беручи до уваги недавній візит президента Сі Цзіньпіна до Москви, Руто сказав, що Китай повинен робити більше, ніж він робить зараз, оскільки багато країн досі ще "мають справу з руйнівними наслідками пандемії COVID", а війна нікому не йде на користь.

Китай, представивши свій мирний план, позиціонує себе як потенційного миротворця. Однак Сполучені Штати та інші західні країни скептично оціннють те, наскільки далеко насправді може зайти Пекін у ролі емісара миру. "Отже, навіть зі стратегічної точки зору, Китай повинен домагатися припинення цієї війни, адже ми всі виходимо з руйнівних наслідків пандемії COVID", - сказав Руто.

Пресконференція президента Руто (л) та канцлера Шольца (п) у Берліні Фото: Political-Moments/IMAGO

У ході інтерв'ю 56-річний кенійський президент також нагадав про великі інтереси Пекіна на африканському континенті та поза ним. "Китай має величезні інтереси в багатьох частинах світу, включаючи Африку, куди китайці вклали ресурси. Вони підтримали розбудову інфраструктури та влили свій капітал", - зауважив він.

Руто не вважає, що війна в Україні якимось чином допоможе Китаю повернути інвестиції, вкладені в усьому світі. "Минулого тижня відбулася зустріч між президентом Китаю та російським лідером, але нам не повідомили те, що саме обговорювалося, за винятком того, що вони сказали, що працюватимуть разом".

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Про ядерні плани Путіна

Плани російського президента Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі Руто вважає невдалими та такими, що мають викликати серйозне занепокоєння у всіх країн, які підписали статут ООН. "Ми очікуємо деескалації. Але, схоже, вона не настане найближчим часом", - сказав Руто.

За словами президента Кенії, розгортання ядерної зброї ставить під загрозу багато життів багатьох людей і, можливо, наражає всю земну кулю на загрозу повномасштабної війни, у якій ніхто не знає, хто стане наступною жертвою. "Це є пріоритетом для усіх гравців", - вважає він.

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Кенія розраховує на допомогу Берліна

Вільям Руто обіймає посаду президента Кенії з осені 2022 року. У ході офіційного візиту до Берліна він провів зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Повідомляється, що під час переговорів з канцлером ФРН головними темами стали співпраця в галузях економіки, інвестицій та розвитку, а також питання регіональної політики та політики безпеки.

Зокрема, Німеччина хоче підтримати Кенію у налагодженні виробництва добрив за кліматично нейтральними технологіями. На африканському континенті Кенію, яка отримала незалежність від Великобританії у 1963 році, сьогодні вважають одним з лідерів у використанні відновлюваних джерел енергії та нарощуванні переробки відходів.