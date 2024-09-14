Удар РФ по Запорізькій області забрав життя трьох аграріїв

Троє людей загинули внаслідок удару російських окупаційних військ по Гуляйпільській міській громаді в Пологівському районі Запорізької області в суботу, 14 вересня. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни знов завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду. Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі - співробітники цього підприємства", - написав він у Telegram.

Вранці Федоров повідомляв , що внаслідок російського нічного удару в Оріхівській громаді загинув 48-річний чоловік.

Загалом упродовж попередньої доби окупанти 317 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.