Ракетний удар РФ убив 2 дітей і 5 дорослих на Запоріжжі

Одна дитина та четверо дорослих - у важкому стані в лікарні внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську. Жертви та постраждалі є й в інших регіонах, які РФ обстрілювала в суботу.

Російські війська завдали низки ударів по українських населених пунктах протягом дня суботи, 29 червня.

На Запоріжжі семеро загиблих і п'ятеро важкопоранених

Ввечері вони вдарили ракетою по центру Вільнянська Запорізької області, внаслідок чого загинули семеро людей, з яких двоє - діти.

11 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості, серед яких троє дітей.

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що кількість постраждалих може зрости.

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив, що допомогу в лікарні отримали 20 людей. У стаціонарі - семеро, з них у важкому стані - дитина та четверо дорослих.

Удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

На Донеччині від ударів РФ п'ятеро загиблих і вісім поранених

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про низку ударів РФ по населених пунктах Донеччини.

Ввечері війська РФ двічі вдарили по Курахівці, внаслідок чого загинула одна людина. Двох людей доставили до лікарень з пораненнями.

"Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового - там теж поранено одну людину. Крім того, за попередньою інформацією, одна людина загинула і одна поранена у Слов'янську", - додав він.

Зранку російські окупанти вбили трьох людей у Зарічному, поранили двох у Нью-Йорку та по одній людині в Торському і Курахівці.

На Харківщині двоє поранених від російських обстрілів

Вдень РФ ударила з авіації по центру Дергачів Харківської області, внаслідок чого постраждали троє людей.

"Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: приватні житлові будинки, п'ятиповерхівки, автомобілі, господарчі приміщення, будівлі підприємства. Поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років. 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - повідомила Харківська обласна прокуратура.

На Херсонщині троє постраждалих від дій окупантів

Зранку в селі Наддніпрянське на Херсонщині від російських обстрілів зазнали поранень кілька місцевих жителів: 41-річного чоловіка довелося шпиталізувати, а 57-річній жінці медики надали допомогу на місці.

Згодом до лікарні самостійно звернулася 54-річна жінка через травми внаслідок удару - їй медики теж надали допомогу, повідомили в Херсонській ОВА.