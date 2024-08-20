РФ ударила в дитяче кафе на Запоріжжі: є загиблий і поранені

Внаслідок російського удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області п'ятеро дітей дістали поранення, пізніше один із підлітків помер у лікарні.

Російські війська вдарили ввечері у вівторок, 20 серпня, по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До медичних закладів з пораненнями доставили п'ятьох дітей. Згодом у лікарні помер один із поранених підлітків.

За даними поліції, поранені діти віком від 11 до 17 років і 18-річна дівчина.

Тип боєприпасу, яким окупанти завдали удару, ще встановлюється.