РФ ударила в дитяче кафе на Запоріжжі: є загиблий і поранені

РФ ударила в дитяче кафе на Запоріжжі: є загиблий і поранені20 серпня 2024 р.
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Російські війська вдарили ввечері у вівторок, 20 серпня, по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
До медичних закладів з пораненнями доставили п'ятьох дітей. Згодом у лікарні помер один із поранених підлітків.
За даними поліції, поранені діти віком від 11 до 17 років і 18-річна дівчина.
Тип боєприпасу, яким окупанти завдали удару, ще встановлюється.