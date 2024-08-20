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РФ ударила в дитяче кафе на Запоріжжі: є загиблий і поранені

Роман Губа
20 серпня 2024 р.

Внаслідок російського удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області п'ятеро дітей дістали поранення, пізніше один із підлітків помер у лікарні.

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Російський обстріл Запоріжжя восени 2022
Архівне фото наслідків одного з російських обстрілів ЗапоріжжяФото: Marina Moiseyenko/AFP/Getty Images

Російські війська вдарили ввечері у вівторок, 20 серпня, по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До медичних закладів з пораненнями доставили п'ятьох дітей. Згодом у лікарні помер один із поранених підлітків. 

За даними поліції, поранені діти віком від 11 до 17 років і 18-річна дівчина.

Тип боєприпасу, яким окупанти завдали удару, ще встановлюється. 

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