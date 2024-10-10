Удар РФ по портах Одещини: кількість загиблих зросла до семи

РФ утретє за чотири дні атакувала цивільне судно в портах Одещини. Цього разу загинуло семеро людей, ще 11 дістали поранень. Влада каже, що всі постраждалі - громадяни України.

Унаслідок обстрілу військами РФ портової інфраструктури Одеси балістичними ракетами, завданого ввечері в середу, 9 жовтня, загинули, за останніми даними, семеро людей. Як повідомив вранці у четвер, 10 жовтня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зранку у лікарні помер важкопоранений співробітник порту.

Напередодні повідомлялося про шістьох загиблих внаслідок російського удару. Окрім того, ще 11 дістали поранення, семеро з них перебували у важкому стані.

Кіпер вказав, що удар припав на цивільний контейнеровоз, який плив під прапором Панами. "Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей і руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян", - написав очільник ОВА.

Крім того, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив , що пошкодженим цивільним судном під прапором Панами був контейнеровоз Shui Spirit.

Водночас Одеська обласна прокуратура повідомила , що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. "Огляд триває, дані щодо остаточної кількості загиблих і постраждалих, а також повного переліку руйнувань і пошкоджень встановлюються", - йдеться в повідомленні відомства.

22-ге цивільне судно, пошкоджене російськими ударами

Про атаку Росії на портову інфраструктуру Одеси влада України повідомляла також 7 жовтня. Тоді російська балістична ракета поцілила у цивільне судно під прапором Палау. Унаслідок тодішньої атаки загинув 60-річний українець, співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян постраждали.

6 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомляла про атаку ЗС РФ на Одесу та область із використанням БПЛА Shahed-136 і балістичної ракети "Іскандер-М". За даними прокуратури, тоді постраждав 59-річний чоловік - охоронець одного зі складських приміщень, його з травмами різного ступеня тяжкості доправили в лікарню. Унаслідок ракетної атаки по портовій інфраструктурі порту "Південний" теж було пошкоджено суховантажне цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, що мало транспортувати вантаж української кукурудзи для експорту.

Росія традиційно заявляє під час таких атак про нібито знищення цими ударами військових вантажів, у Києві натомість стверджують, що йдеться про винятково цивільні цілі й вантажі. На той час PARESA стало 20-тим цивільним судном, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, зазначали українські посадовці.