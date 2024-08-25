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Удар РФ КАБами по Сумщині: двоє загиблих і двоє поранених

Степан Смишляєв
25 серпня 2024 р.

Росіяни скинули КАБи на житловий квартал у селищі Свеса на Сумщині, двоє людей загинули, ще двоє - отримали поранення. Також війська РФ били по Херсону - там шестеро поранених і один загиблий.

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Наслідки удару РФ авіабомбою по Сумщині (архівне фото)
Росіяни скинули КАБи на селищу Свеса на Сумщині, двоє людей загинули (архівне фото)Фото: DW

У неділю, 25 серпня, російські війська скинули керовані авіабомби (КАБ) на житловий квартал у селищі Свеса Сумської області. Внаслідок атаки руйнувань зазнав пʼятиповерховий будинок, загинули люди, повідомила Сумська обласна прокуратура.

Росіяни завдали удару близько 15:00. Один з КАБів поцілив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули.

Інша бомба впала на п'ятиповерховий будинок, поранивши двох мешканців.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

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У Херсоні шестеро поранених і загиблий через атаки РФ

Також у неділю війська РФ знову обстрілювали і били дронами по Херсону. Вранці внаслідок атаки безпілотника по автозаправці у Центральному районі міста були травмовані двоє чоловіків 23 і 53 років. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Ще троє людей - чоловіки 21 і 44 років та 67-річна жінка - були поранені через обстріли Дніпровського району. Також до херсонської лікарні доправили 51-річного мешканця села Садове Херсонської міської громади, який постраждав від обстрілу.

Близько 16:00 війська РФ  скинули з дрона вибухівку на автомобіль в Дніпровському районі. Внаслідок цього загинув чоловік.

 

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