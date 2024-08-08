РФ атакувала Сумщину КАБами: двоє загиблих, є поранені

Російські війська 8 серпня завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі села Могриця Юнаківської громади, внаслідок чого загинуло два брати - 6 і 22 років.

Російські війська у четвер, 8 серпня, завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі села Могриця Юнаківської громади Сумської області, внаслідок чого загинуло дві людини. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

"На жаль, наразі в нас є загиблі. По населеному пункту Могриця був нанесений авіаційний удар КАБами, унаслідок чого загинули дві людини, серед них одна дитина (...). Вони знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом", - зазначив він. За даними ОГА, загиблі - двоє рідних братів - 6 і 22 років.

Також Артюх додав, що наразі відомо про двох поранених жителів інших населених пунктів Сумського району.

За добу на Сумську область скинули 56 керованих авіаційних бомб

За його словами, росіяни застосували 56 керованих авіаційних бомб (КАБів) проти населення Сумської області. "Били по території чотирьох районів - Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського. Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала", - додав він.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2-ю статті 438-ої Кримінального кодексу України ("Порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством").

Нагадаємо, 6 серпня міністерство оборони Росії заявило, що ЗСУ за підтримки танків, бронетехніки, артилерії, бойової авіації та ударних дронів нібито здійснили спробу прориву в Курську областьзі сторони Сумщини. 7 серпня в міноборони РФ заявили, що бойові дії в прикордонні тривали. Україна ці події офіційно не коментує. Але того ж дня в Сумській області впровадили обов'язкову евакуацію населення з 23 населених пунктів у п'ятьох громадах. Як повідомив керівник Сумської ОВА, йдеться про близько шість тисяч людей, серед яких 425 дітей.