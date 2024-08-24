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Обстріли РФ: в Херсоні троє загиблих, поранена дитина

Степан Смишляєв
24 серпня 2024 р.

Російські війська від ночі обстрілюють Херсон і скидають вибухівку з дронів. Через це загинули троє людей, ще четверо - дістали поранень.

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Наслідки обстрілу Херсона військами РФ (архівне фото)
Через обстріли військ РФ в Херсоні від початку доби загинули троє людей, ще четверо - отримали пораненняФото: via REUTERS

Від початку доби у суботу, 24 серпня, через обстріли російських військ у Херсоні загинули вже троє людей, ще четверо, серед яких однорічний хлопчик, - отримали поранення, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, першою вночі внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Близько 11:00 росіяни почали обстрілювати з артилерії і скидати вибухівку з дронів на Дніпровський район міста. Також вони обстріляли Корабельний район.

Через ці атаки загинув 55-річний чоловік, ще один чоловік, віком 58 років, отримав важкі поранення, через які згодом помер у лікарні.

Також Мрочко повідомив, що серйозних поранень дістали півторарічний хлопчик, також були поранені 61-річна жінка і двоє чоловіків 66 і 77 років.

Загиблі та поранені на Донеччині й Харківщині

Також через обстріли військ РФ у Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше п'ятеро людей, ще п'ятеро зазнали поранень. У селі Новоосинове Куп'янського району Харківщини поранень зазнали чотири жінки.

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