Обстріли Росією України: у Костянтинівці п'ятеро загиблих

Війська РФ 24 серпня атакували схід та південь України. У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро поранені. У Херсоні постраждали четверо, на Харківщині також четверо поранених.

Росія вранці і вдень у суботу, 24 серпня, била по Костянтинівці на Донеччині, по Херсону та по Харківщині. Внаслідок атак є загиблі і поранені.

Внаслідок обстрілів Костянтинівки у Донецькій області загинули щонайменше п'ятеро людей, ще п'ятеро зазнали поранень, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

У Херсоні четверо постраждалих

Також російські війська гатили по Херсону. За даними місцевої влади, постраждали щонайменше четверо людей, серед яких півторарічний хлопчик. За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у дитини мінно-вибухова травма та поранення руки, малюк у стані середньої тяжкості перебуває у реанімації.

Водночас начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що внаслідок атаки по Дніпровському району Херсона важкого поранення зазнав 66-річний чоловік, також внаслідок влучання снаряда у будинок поранений 58-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями черевної порожнини і обличчя. Третього дорослого поранено у Корабельному районі міста, повідомила Херсонської ОВА.

На Харківщині поранені четверо людей

Крім того, під вогнем РФ вдень 24 серпня опинилося село Новоосинове Куп'янського району Харківщини. За словами глави ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок, поранень зазнали чотири цивільні жінки, їх госпіталізували.