Росія атакувала енергооб'єкти в різних регіонах України

24 серпня прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови, повідомили в міністерстві енергетики України.

Російські війська протягом доби завдали низку ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в різних регіонах України, повідомило міністерство енергетики України в суботу, 24 серпня.

"Центральний регіон: унаслідок ракетних обстрілів пошкоджено територію енергетичного об'єкта. Східний регіон: після нічного ворожого обстрілу пошкоджено обладнання на одній із підстанцій", - зазначили у відомстві.

Також у південно-східному регіоні внаслідок бойових дій частково пошкоджено повітряну лінію. У Тернопільській області загинув 58-річний електромонтер з експлуатації розподільчих мереж від ураження електрострумом під час підйому на опору для відрізання дроту, повідомили в міненерго.

Водночас, як повідомляла НЕК "Укренерго" 23 серпня, протягом 24 серпня відключення електрики у споживачів не прогнозуються.

Масовані атаки Росії на енергооб'єкти України

Станом на ранок 24 серпня відновлено живлення для 12 269 споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій. Водночас через бойові дії та техпорушення залишалися без електропостачання 528 населених пунктів. У міністерстві зазначили, що 24 серпня прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1001 МВт.

Внаслідок російських масованих атак на українські енергетичні об'єкти Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

За оцінками фахівців, Росія пошкодила, зруйнувала чи окупувала понад 70 відсотків усієї генерації.