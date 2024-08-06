Удари РФ позбавили електрики ще 20 тис. абонентів в Україні

Внаслідок російських обстрілів 5 серпня та в ніч на 6 серпня знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у Донецькій, Херсонській та Сумській областях, повідомили в міністерстві енергетики України.

Через російські обстріли без електроенергії залишилися ще понад 20 тисяч абонентів у Донецькій, Херсонській та Сумській областях, повідомляє у вівторок, 6 серпня, міністерство енергетики України .

На Донеччині внаслідок обстрілів напередодні знеструмлені 9,9 тисячі абонентів у 22 населених пунктах, у Херсоні через нічні обстріли без світла залишились 9,6 тисячі абонентів, а на Сумщині внаслідок бойових дій без напруги залишилися майже 900 абонентів у трьох населених пунктах.

З урахуванням попередніх обстрілів на Донеччині без електрики залишаються 84,5 тисячі абонентів у 139 населених пунктах, у Херсоні - більше 12 тисяч, у Херсонській області - ще понад 26 тисяч у 48 населених пунктах, на Сумщині - 4,7 тисячі в 76 населених пунктах.

В умовах нових обстрілів енергетики працюють над заживленням: 5 серпня відновили постачання світла понад 14,4 тисячі абонентів у 30 населених пунктах Донеччини та майже 600 в Херсоні.

Наразі внаслідок бойових дій без електрики лишаються також 44,2 тисячі споживачів у Харківській області, 3,7 тисячі - в 51 населеному пункті Запорізької області та 1,2 тисячі - в 21 населеному пункті Чернігівщини.

Вісім масованих атак РФ на енергетику України

Нагадаємо, що внаслідок восьми російських масованих атак на українські енергетичні об'єкти Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

За оцінками фахівців, Росія пошкодила, зруйнувала чи окупувала понад 70 відсотків усієї генерації.