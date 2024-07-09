Удар по "Охматдиту": три лікарні у ФРН готові прийняти дітей

Три німецькі лікарні готові прийняти на українських дітей, які потребуватимуть лікування після ракетного удару російських військ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Про це DW повідомили у вівторок, 9 липня, у пресслужбі міністерства охорони здоров'я ФРН.

"Федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) запропонував своєму українському колезі вивезти поранених дітей. З цією метою він зв'язався з університетськими лікарнями в Грайфсвальді, Ростоку та Шаріте, які готові взяти на себе реалізацію проєкту", - повідомили у міністерстві.

Евакуаційний авіарейс вилетить до ФРН 10 липня

Напередодні, у день ракетного удару, 8 липня, Лаутербах повідомив, що наступний евакуаційний авіарейс з пацієнтами з України вилетить до Німеччини у середу, 10 липня. З міркувань безпеки у пресслужбі німецького міністерства охорони здоров'я не уточнили подробиць щодо цього рейсу, але зазначили, що ним до Німеччини можуть бути вивезені як українські військовослужбовці, так і цивільні особи.

Евакуація відбувається в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Україна сама вирішує, для яких пацієнтів подавати запити на допомогу в рамках цього механізму. Німеччина в рамках UCPM прийняла понад 1100 пацієнтів, зокрема й дітей, що є найбільшою кількістю серед інших держав-членів ЄС, уточнили в МОЗ ФРН. "Міністр Лаутербах вчора запевнив свого (українського. - Ред.) колегу, що Німеччина виконає своє зобов'язання прийняти хворих і поранених з України навіть у цій складній ситуації", - зазначили у міністерстві.

Міжнародні партнери готові допомоги з лікуванням пацієнтів "Охматдиту"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 9 липня, повідомив, що міжнародні партнери "готові за необхідності сприяти в медичній евакуації тим пацієнтам "Охматдиту", яким через руйнацію лікарні не зможуть надати допомогу". Поки, як зазначив Ляшко, зроблено все можливе, щоб діти, які проходили лікування в лікарні, отримали його у медзакладах Києва та області.

Як повідомили раніше у міністерстві охорони здоров'я України, внаслідок російської ракетної атаки 8 липня в "Охматдиті" вщент зруйновано корпус, в якому розміщувалося токсикологічне відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус Дитячого кардіологічного центру.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару по "Охматдиту" дві особи загинуло, ще 32 отримали поранення. В момент удару в лікарні перебували понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Загалом внаслідок ракетної атаки по Києву у цей день загинули 32 особи, серед них 4 дитини, 120 - постраждали, серед них 10 дітей.