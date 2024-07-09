ООН: В "Охматдит", скоріш за все, влучила російська ракета

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ймовірно, був завданий російською ракетою, заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль. Росіяни стверджують, що це була ракета ППО NASAMS.

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві у понеділок, 8 липня, ймовірно, був завданий російською ракетою. Як передає Reuters, про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, посилаючись на власний аналіз.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не отримала пошкодження від системи перехоплення", - заявила вона у вівторок, 9 липня.

Белль додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією.

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Своєю чергою, у цей день у Кремлі та у російському МЗС заявили, що у дитячу лікарню в Києві влучила ракета класу "земля-повітря" NASAMS, яку запустила Україна.

Нові докази від СБУ

Тим часом, Служба безпеки України (СБУ) 9 липня заявила, що отримала нові докази на підтвердження удару Росії по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зокрема, спецслужба повідомила, що на місці удару знайдено уламок двигуна та уламки інших частин крилатої ракети Х-101.

"Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні - це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", - зазначили в Службі безпеки України.

За даними української спецслужби, цілеспрямований ракетний удар РФ ракетою Х-101 підтверджують серед іншого характер руйнувань, пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, траєкторія польоту ракети та фіксація удару за допомогою радарів.

Нагадаємо, що внаслідок влучання ракети в "Охматдиті" був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус Дитячого кардіологічного центру. Внаслідок удару по лікарні, за останніми даними МВС, загигули двоє дорослих, постраждала 21 людина, госпіталізовано з травмами восьмеро дітей.