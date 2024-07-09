  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ООН: В "Охматдит", скоріш за все, влучила російська ракета

Дмитро Шварц
9 липня 2024 р.

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ймовірно, був завданий російською ракетою, заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль. Росіяни стверджують, що це була ракета ППО NASAMS.

https://p.dw.com/p/4i3AN
Наслідки ракетного удару по "Охматдиту"
В ООН вважають, що по "Охматдиту", ймовірно, вдарила російська ракетаФото: Ori Aviram/Middle East Images/AFP/Getty Images

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві у понеділок, 8 липня, ймовірно, був завданий російською ракетою. Як передає Reuters, про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, посилаючись на власний аналіз.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не отримала пошкодження від системи перехоплення", - заявила вона у вівторок, 9 липня.

Белль додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією.

Читайте також: ISW: Росія поширює фейки щодо свого удару по "Охматдиту" у Києві

Своєю чергою, у цей день у Кремлі та у російському МЗС заявили, що у дитячу лікарню в Києві влучила ракета класу "земля-повітря" NASAMS, яку запустила Україна.

Нові докази від СБУ

Тим часом, Служба безпеки України (СБУ) 9 липня заявила, що отримала нові докази на підтвердження удару Росії по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зокрема, спецслужба повідомила, що на місці удару знайдено уламок двигуна та уламки інших частин крилатої ракети Х-101. 

"Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні - це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", - зазначили в Службі безпеки України.

За даними української спецслужби, цілеспрямований ракетний удар РФ ракетою Х-101 підтверджують серед іншого характер руйнувань, пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, траєкторія польоту ракети та фіксація удару за допомогою радарів.

Нагадаємо, що внаслідок влучання ракети в "Охматдиті" був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус Дитячого кардіологічного центру. Внаслідок удару по лікарні, за останніми даними МВС, загигули двоє дорослих, постраждала 21 людина, госпіталізовано з травмами восьмеро дітей. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Звалище російських ракет у Харкові (фото з архіву)

Росія модифікувала крилаті ракети Х-101/Х-102 - британська розвідка

Росія модифікувала крилаті ракети Х-101/Х-102 - британська розвідка

РФ модифікувала ракету Х-101/Х-102, встановивши на ній другу боєголовку для збільшення осколкового ураження цілей, заявили у британській розвідці.
Політика8 травня 2024 р.
Зруйнований корпус "Охматдиту" внаслідок атаки РФ

"Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж зі зруйнованого РФ "Охматдиту"

"Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж зі зруйнованого РФ "Охматдиту"

Двоє загиблих унаслідок ракетного удару РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. Щороку там лікували понад 20 тисяч дітей. Нині пацієнтів переводять до інших медзакладів столиці, а на місці "прильоту" розбирають завали.
Конфлікти8 липня 2024 р.
Наслідки ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024

На відновлення "Охматдиту" за три години задонатили 100 млн грн

На відновлення "Охматдиту" за три години задонатили 100 млн грн

Сума зібраних пожертв на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після руйнівного ракетного удару Росії вже перевищила 125 мільйонів гривень. До збору долучилися великі українські та міжнародні компанії.
Суспільство8 липня 2024 р.