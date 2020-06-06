Учасники конференції щодо Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців

На проведеній у Берліні конференції щодо Лівії Росія, Туреччина, Єгипет та інші країни зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців з цієї північноафриканської країни. Відведення військ, узгоджене в жовтні 2020 року в рамках угоди про припинення вогню, має проводитися в повному обсязі й "без подальших затримок", йдеться в підсумковій декларації конференції, оголошеній у середу, 23 червня.

На першій конференції з Лівії, що відбулася півтора року тому, уже було домовлено про припинення військової підтримки сторін конфлікту.

Маас говорить про успіх

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав результати другої міжнародної конференції щодо Лівії успішними. А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив, що найближчим часом в Триполі будуть направлені спостерігачі ООН для перевірки дотримання режиму припинення вогню.

За оцінками ООН, на території Лівії досі перебувають близько 20 тисяч іноземних найманців. Гутерріш також висловив стурбованість через погіршення гуманітарної ситуації в Лівії. Там близько 1,3 мільйона осіб потребують допомоги, що на 400 тисяч більше, ніж торік, підрахували в ООН.

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У конференції, організованій главою МЗС Німеччини Гайко Маасом і Організацією Об'єднаних Націй, взяли участь високопоставлені представники 16 країн, зокрема Росії, Туреччини, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, та чотирьох міжнародних організацій. Другим важливим результатом, крім мети виведення військ, стала прихильність учасників даті виборів 24 грудня, для яких ще не всі попередні умови були виконані.

Конфлікт в Лівії

Нагадаємо, після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.

Cили Хафтара підтримують Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет, а також Росія. На боці уряду в Триполі, своєю чергою, виступають Туреччина і Катар.