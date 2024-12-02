Убивцям українців-баскетболістів у ФРН оголосили вироки

Четверо неповнолітніх, причетних до вбивства двох українських підлітків в Обергаузені, отримали від восьми з половиною до десяти років ув'язнення у колонії для неповнолітніх. Судовий процес відбувався без доступу преси.

Земельний суд у місті Ессен засудив до тривалого ув’язнення чотирьох неповнолітніх, причетних до вбивства двох українських підлітків-баскетболістів, скоєного в лютому цього року в Обергаузені. Згідно з ухваленим у понеділок, 2 грудня, вироком суду, двоє з обвинувачених засуджено до восьми з половиною років ув’язнення, а ще двоє - до десяти років, передає суспільно-правовий мовник RB24 .

Утім, оскільки самі обвинувачувані ще неповнолітні, то відбуватимуть вони своє покарання в колонії для неповнолітніх, вирішили судді. Як зазначає інформагенція dpa, про самих обвинувачених відомо небагато, оскільки судовий процес проходив повністю в закритому режимі через їхній юний вік.

Є інформація, що один з нападників, якому на момент злочину було 15 років, зізнався у нападі з ножем. Про решту повідомляється, що вони зізналися в завдаванні ударів.

Убивство двох українських підлітків на автобусній зупинці

У лютому цього року на двох українських підлітків, які їхали автобусом, скоїла напад група інших підлітків після того, як ті вийшли на зупинці. Українців спершу оточили, повалили на землю й стали завдавати ударів, а згодом завдали їм також кількох ударів ножем. Унаслідок численних ножових поранень один з українців - 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков, загинув того ж дня, а друга жертва нападу - колега по команді Артем Козаченко - через тиждень у лікарні. Юнаки гради у баскетбольній команді Art Giants Düsseldorf.

Прокуратура спочатку припускала, що на спортсменів напали через те, що ті походили з України. Однак, згідно з рішенням суду, цей мотив не підтвердився. Двоє з обвинувачених мають сирійські паспорти, один - німецький, а четвертий має німецьке та грецьке громадянство. За словами речника суду Матіаса Кюстерса (Mathias Küsters), обвинувачені, яким на момент скоєння злочину було від 14 до 16 років, "шукали стресу". Незадовго до злочину вони домовилися зустрітися, щоб "пошукати неприємностей". Нападники і жертви їхали в одному автобусі. Українські підлітки-баскетболісти не дали нападникам жодного приводу для нападу, кажуть у суді.

Нинішнє рішення суду ще не набуло законної сили.

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