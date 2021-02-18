У Зеленського запевнили, що РНБО не планувала закривати "Прямий"

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні Ради національної безпеки й оборони (РНБО) 19 лютого не планували запроваджувати санкції проти телеканалу "Прямий". Про це вона заявила у коментарі виданню "Українська правда" у четвер, 18 лютого.

"Санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов'язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України", - нагадала Мендель.

За її словами, це було чітко артикульовано як членами РНБО, так і спецслужбами, які займалися відповідними розслідуваннями. "Закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалене винятково на захист державних інтересів", - зазначила речниця Зеленського.

Читайте також: Відключення телеканалів: медіаексперти вказують на брак прозорості

"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", - зауважила Мендель.

Раніше того ж дня колишній президент Петро Порошенко стверджував, що за його інформацією, РНБО хоче запровадити санкції проти телеканалу "Прямий". Він повідомив, що через це купив телеканала у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

Телеканал "Прямий" і раніше пов'язували з Петром Порошенком, утім, упродовж тривалого часу експрезидент заперечував цю інформацію. Йому також належить "5 канал".