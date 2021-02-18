 У Зеленського запевнили, що РНБО не планувала закривати ″Прямий″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

У Зеленського запевнили, що РНБО не планувала закривати "Прямий"

Речниця Володимира Зеленського запевнила, що на засіданні РНБО не планували вводити санкції проти телеканалу "Прямий", про які говорив експрезидент Петро Порошенко.

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні РНБО не планували вводити санкції проти телеканалу Прямий

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні РНБО не планували вводити санкції проти телеканалу "Прямий"

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні Ради національної безпеки й оборони (РНБО) 19 лютого не планували запроваджувати санкції проти телеканалу "Прямий". Про це вона заявила у коментарі виданню "Українська правда" у четвер, 18 лютого.

"Санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов'язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України", - нагадала Мендель.

За її словами, це було чітко артикульовано як членами РНБО, так і спецслужбами, які займалися відповідними розслідуваннями. "Закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалене винятково на захист державних інтересів", - зазначила речниця Зеленського.

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"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", - зауважила Мендель.

Раніше того ж дня колишній президент Петро Порошенко стверджував, що за його інформацією, РНБО хоче запровадити санкції проти телеканалу "Прямий". Він повідомив, що через це купив телеканала у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

Телеканал "Прямий" і раніше пов'язували з Петром Порошенком, утім, упродовж тривалого часу експрезидент заперечував цю інформацію. Йому також належить "5 канал". 

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