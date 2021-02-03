Порошенко став власником телеканалу "Прямий"

Колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий". Про це він сам повідомив в ефірі цього каналу. "Уже дві години кінцевим бенефіціарним власником "Прямого" каналу є Prime Assets Capital - структура, яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", - зазначив він у четвер, 18 лютого.

За словами Порошенка, він купив телеканал "Прямий" у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. "Я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність, на інші проєкти, зокрема соціальні - це мільйони й мільйони для того, щоб покрити борги каналу та інше", - запевнив Порошенко, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, є інформація, що телеканал мають намір закрити, а також, що РНБО може рекомендувати запровадити санкції проти "Прямого". "З усіх джерел я отримав повідомлення - 19-го числа проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції, канал "Прямий" буде закритий", - запевнив колишній президент. Він стверджує, що саме через ризики відключення "Прямого" з боку влади і вирішив придбати телеканал.

Телеканал "Прямий" і раніше пов'язували з Петром Порошенко, утім, упродовж тривалого часу експрезидент заперечував цю інформацію. Йому також належить "5 канал".