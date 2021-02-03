Порошенко став власником телеканалу "Прямий"

Телеканал "Прямий" і раніше пов'язували з колишнім президентом. Петро Порошенко заявив, що, за його інформацією, РНБО хоче запровадити санкції проти каналу.
Колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий". Про це він сам повідомив в ефірі цього каналу. "Уже дві години кінцевим бенефіціарним власником "Прямого" каналу є Prime Assets Capital - структура, яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", - зазначив він у четвер, 18 лютого.
За словами Порошенка, він купив телеканал "Прямий" у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. "Я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність, на інші проєкти, зокрема соціальні - це мільйони й мільйони для того, щоб покрити борги каналу та інше", - запевнив Порошенко, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".
За його словами, є інформація, що телеканал мають намір закрити, а також, що РНБО може рекомендувати запровадити санкції проти "Прямого". "З усіх джерел я отримав повідомлення - 19-го числа проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції, канал "Прямий" буде закритий", - запевнив колишній президент. Він стверджує, що саме через ризики відключення "Прямого" з боку влади і вирішив придбати телеканал.
Телеканал "Прямий" і раніше пов'язували з Петром Порошенко, утім, упродовж тривалого часу експрезидент заперечував цю інформацію. Йому також належить "5 канал".