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Юлія Мендель

Юлія Мендель - українська журналістка, ексречниця президента України Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Мендель".

Українська журналістка Юлія Мендель була речницею президента України Володимира Зеленського з червня 2019 року до липня 2021 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Україна" та "Інтер". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Речниця Зеленського прокоментувала санкції США проти Коломойського

Речниця Зеленського прокоментувала санкції США проти Коломойського 08.03.2021

Речниця президента України Юлія Мендель прокоментувала санкції, запроваджені США проти олігарха Ігоря Коломойського
У Зеленського запевнили, що РНБО не планувала закривати Прямий

У Зеленського запевнили, що РНБО не планувала закривати "Прямий" 19.02.2021

Речниця Володимира Зеленського запевнила, що на засіданні РНБО не планували вводити санкції проти телеканалу "Прямий", про які говорив експрезидент Петро Порошенко.
Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе, його госпіталізовано

Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе, його госпіталізовано 26.02.2020

Перед будівлею Офісу президента України під час акції протесту чоловік, який має проблеми з виділенням землі, намагався вчинити акт самоспалення. Його госпіталізовано.
Списки для нового обміну полоненими почнуть узгоджувати в січні - Мендель

Списки для нового обміну полоненими почнуть узгоджувати в січні - Мендель 31.12.2019

Узгодження списків осіб для майбутнього взаємного звільнення між Україною та Росією має розпочатися в січні. Сам обмін може відбутися вже цієї зими, повідомила речниця президента України Володимира Зеленського.
Зеленський: Інтерв'ю російському телеканалу не давав

Зеленський: Інтерв'ю російському телеканалу не давав 13.12.2019

Телеканал "Россия 1" анонсував показ інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. Натомість політик зазначив, що інтерв'ю не давав.
В Офісі президента дистанціювалися від заяв Коломойського

В Офісі президента дистанціювалися від заяв Коломойського 15.11.2019

Ігор Коломойський не є представником влади та команди президента Володимира Зеленського, наголосили в Офісі глави держави.
Безкарність - головна причина нападів на українських журналістів

Безкарність - головна причина нападів на українських журналістів 06.11.2019

Напади на журналістів залишаються гострою проблемою для України. На тлі звинувачень у бездіяльності депутати Верховної Ради проведуть слухання щодо безпеки працівників ЗМІ.
В якому стані Володимир Зеленський дійшов до фінішу пресмарафону

В якому стані Володимир Зеленський дійшов до фінішу пресмарафону 11.10.2019

Перша пресконференція Володимира Зеленського у форматі пресмарафону тривала понад 14 годин. Президент побив світовий рекорд, намагаючись загасити інформаційну пожежу. Як це було - в матеріалі DW.

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019) 10.10.2019

Чому немає обіцяних "посадок", а українські корупційонери досі на свободі? Президент України Володимир Зеленський пояснив журналістам на пресмарафоні у Києві, чому досі немає результатів обіцяної ним боротьби з корупцією.

Зеленський розпочав пресмарафон із понад 300 журналістами

Зеленський розпочав пресмарафон із понад 300 журналістами 10.10.2019

Президент України Володимир Зеленський почав спілкуватися із журналістами в рамках так званого пресмарафону за участі більше 300 представників ЗМІ.
Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом

Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом 28.09.2019

Прессекретарка президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів, заявили в НСЖУ, після того, як Юлія Мендель не дала кореспонденту підійти до глави держави. Вона зауважила, що це пов'язано з безпекою.
Нетаньяху прокоментував інцидент з хлібом і його дружиною

Нетаньяху прокоментував "інцидент з хлібом" і його дружиною 20.08.2019

Пані Нетаньяху не мала наміру образити Україну чи виявити до України неповагу під час "інциденту з хлібом", запевнив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
ГПУ просить офіс президента пояснити слова його речниці щодо обстрілів на Донбасі

ГПУ просить офіс президента пояснити слова його речниці щодо обстрілів на Донбасі 04.07.2019

Генпрокуратура України розбирається із заявою речниці президента Юлії Мендель щодо обстрілів цивільних об'єктів на Сході України.