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Юлія Мендель - українська журналістка, ексречниця президента України Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Мендель".
Українська журналістка Юлія Мендель була речницею президента України Володимира Зеленського з червня 2019 року до липня 2021 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Україна" та "Інтер". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому немає обіцяних "посадок", а українські корупційонери досі на свободі? Президент України Володимир Зеленський пояснив журналістам на пресмарафоні у Києві, чому досі немає результатів обіцяної ним боротьби з корупцією.
Прессекретарка президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів, заявили в НСЖУ, після того, як Юлія Мендель не дала кореспонденту підійти до глави держави. Вона зауважила, що це пов'язано з безпекою.