Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе, його госпіталізовано

У середу, 26 лютого в Києві, біля Офісу президента, під час проведення акцій протестів медиків і жителів однієї з громад, чоловік намагався вчинити акт самоспалення.

На відео з акції, розміщеному в соцмережах, видно, що чоловік був охоплений полум'ям і люди, які перебували поруч, погасили вогонь підручними засобами, зокрема одягом і прапорами, які вони принесли з собою на акції. Він живий та у свідомості, але отримав опіки.

Згодом чоловік, який представився Олександром Бурлаковим із Сумської області, розповів, що не має стосунку до акцій протесту, які відбуваються, а зробив це для того, щоб привернути увагу до своєї проблеми, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, він вже не перший день приходить до ОПУ і намагається вирішити проблеми із земельним питанням, але влада його не чує. Зокрема, за його словами, чиновники не дозволили йому розпаювати землю.

"Немає закону. У них закон - гроші. Я неодноразово звертався до правоохоронців, і куди я тільки не звертався. Я не бачу виходу і тому я так вчинив", - пояснив чоловік свій вчинок, повідомляє агенція "Українські новини". Йому надали невідкладну медичну допомогу, покривши уражені ділянки - руки і обличчя - лікарськими протиопіковими та знеболювальними засобами. Згодом його госпіталізували.

Реакція влади

Пресслужба Офісу президента, коментуючи спробу самоспалення чоловіка, повідомила, що він із Сумської області та не був учасником мітингу медпрацівників. "За попередньою інформацією, чоловік, який скоїв самопідпал біля стін Офісу президента України, не брав участі в мітингу медпрацівників, він з'явився за декілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доставили швидкою до місця огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

Пізніше прессекретарка президента України Юлія Мендель зазначила, що представник відділу звернення громадян Офісу президента вже вирушив до лікарні, де перебуває потерпілий, щоб з'ясувати, на які саме земельні проблеми намагався звернути увагу чоловік.