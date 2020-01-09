 Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе, його госпіталізовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе, його госпіталізовано

Перед будівлею Офісу президента України під час акції протесту чоловік, який має проблеми з виділенням землі, намагався вчинити акт самоспалення. Його госпіталізовано.

акт самоспалення

Чоловік підпалив себе біля будівлі Офісу президента України

У середу, 26 лютого в Києві, біля Офісу президента, під час проведення акцій протестів медиків і жителів однієї з громад, чоловік намагався вчинити акт самоспалення.

На відео з акції, розміщеному в соцмережах, видно, що чоловік був охоплений полум'ям і люди, які перебували поруч, погасили вогонь підручними засобами, зокрема одягом і прапорами, які вони принесли з собою на акції. Він живий та у свідомості, але отримав опіки.

Згодом чоловік, який представився Олександром Бурлаковим із Сумської області, розповів, що не має стосунку до акцій протесту, які відбуваються, а зробив це для того, щоб привернути увагу до своєї проблеми, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, він вже не перший день приходить до ОПУ і намагається вирішити проблеми із земельним питанням, але влада його не чує. Зокрема, за його словами, чиновники не дозволили йому розпаювати землю.

"Немає закону. У них закон - гроші. Я неодноразово звертався до правоохоронців, і куди я тільки не звертався. Я не бачу виходу і тому я так вчинив", - пояснив чоловік свій вчинок, повідомляє агенція "Українські новини". Йому надали невідкладну медичну допомогу, покривши уражені ділянки - руки і обличчя - лікарськими протиопіковими та знеболювальними засобами. Згодом його госпіталізували.

Реакція влади

Пресслужба Офісу президента, коментуючи спробу самоспалення чоловіка, повідомила, що він із Сумської області та не був учасником мітингу медпрацівників. "За попередньою інформацією, чоловік, який скоїв самопідпал біля стін Офісу президента України, не брав участі в мітингу медпрацівників, він з'явився за декілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доставили швидкою до місця огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

Пізніше прессекретарка президента України Юлія Мендель зазначила, що представник відділу звернення громадян Офісу президента вже вирушив до лікарні, де перебуває потерпілий, щоб з'ясувати, на які саме земельні проблеми намагався звернути увагу чоловік.

 

DW.COM

Чоловік намагався спалити себе на Вацлавській площі в Празі

54-річний чоловік намагався спалити себе на Вацлавській площі в чеській столиці Празі. Саме тут у січні 1969 року на знак протесту радянській окупації скоїв самоспалення студент Ян Палах. (18.01.2019)  

Також за темою

Frankreich Paris | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Катастрофа літака МАУ: Зеленський оголосив день жалоби 09.01.2020

Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

Präsidialamt in Kiew

Офіс президента спростовує примус бюджетників до участі у "ході гідності" 17.08.2019

В офісі президента України запевняють, що представники бюджетної сфери братимуть участь у святкуванні Дня незалежності добровільно.

Julia Mendel Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten

Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом 28.09.2019

Прессекретарка президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів, заявили в НСЖУ, після того, як Юлія Мендель не дала кореспонденту підійти до глави держави. Вона зауважила, що це пов'язано з безпекою.

Реклама

Докладно

Покупці в респіраторних масках у магазині в Мілані

Коронавірус: як підготуватися до пандемії?

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу немає. Краще цей час використати на підготовку  

Кожен зареєстрований житель Гонконгу отримає 1200 доларів від уряду

Жителі Гонконгу отримають компенсацію через коронавірус

Кожен зареєстрований повнолітній житель Гонконгу отримає близько 1200 доларів готівкою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  