У Запоріжжі й Львові є влучання в інфраструктуру та поранені

У Запоріжжі й Львові є влучання в інфраструктуру та поранені15 лютого 2024 р.
Внаслідок російського масованого ракетного удару по Україні в четвер, 15 лютого, відомо про влучання у Запоріжжі та Львові, а також про пошкодження щонайменше в чотирьох областях.
Влучання в об'єкти інфраструктури та поранені
У Запоріжжі - влучання по об'єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
Постраждали чотири людини. Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкту торгівлі - там вибиті вікна та пошкоджені покрівлі, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
В об'єкт інфраструктури також влучили у Львові, внаслідок чого виникла пожежа. У 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, а також пошкодило припарковані поруч авто.
Постраждали троє людей. "Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі", - написав голова ОВА Максим Козицький.
Пошкодження в низці регіонів
На Полтавщині - влучання у складське приміщення в Миргородському районі. Воно спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів. Жертв і постраждалих, за даними голови ОВА Філіпа Проніна, немає.
У Хмельницькій області є ушкодження цивільних об'єктів. "Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", - написав перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін. Водночас "Суспільне" пише з посиланням на його коментар, що двоє людей травмовані.
В Івано-Франківській області внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.
У Дніпропетровській області РФ атакувала об'єкти цивільної інфраструктури. "Дякую за роботу силам протиповітряної оборони! Всю інформацію уточнюємо", - написав голова ОВА Сергій Лисак.
Над Києвом усі ракети збили, але в області є пошкодження
Усі російські ракети, які летіли на Київ, ППО збила. Жертв і руйнувань немає, пише Київська міська військова адміністрація.
У Київській області падіння уламків ракет зафіксували в двох населених пунктах одного з районів. "Є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи", - повідомляє ОВА. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури та постраждалих немає.