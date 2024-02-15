У Запоріжжі й Львові є влучання в інфраструктуру та поранені

Під час ракетного удару Росії по Україні прильоти зафіксовані у Запоріжжі, Львові та на Полтавщині. Є ушкодження цивільних об'єктів у ще кількох областях. Відомо про кількох постраждалих.

Внаслідок російського масованого ракетного удару по Україні в четвер, 15 лютого, відомо про влучання у Запоріжжі та Львові, а також про пошкодження щонайменше в чотирьох областях.

Влучання в об'єкти інфраструктури та поранені

У Запоріжжі - влучання по об'єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Постраждали чотири людини. Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкту торгівлі - там вибиті вікна та пошкоджені покрівлі, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

В об'єкт інфраструктури також влучили у Львові, внаслідок чого виникла пожежа. У 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, а також пошкодило припарковані поруч авто.

Постраждали троє людей. "Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі", - написав голова ОВА Максим Козицький.

Пошкодження в низці регіонів

На Полтавщині - влучання у складське приміщення в Миргородському районі. Воно спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів. Жертв і постраждалих, за даними голови ОВА Філіпа Проніна, немає.

У Хмельницькій області є ушкодження цивільних об'єктів. "Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", - написав перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін. Водночас "Суспільне" пише з посиланням на його коментар, що двоє людей травмовані.

В Івано-Франківській області внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

У Дніпропетровській області РФ атакувала об'єкти цивільної інфраструктури. "Дякую за роботу силам протиповітряної оборони! Всю інформацію уточнюємо", - написав голова ОВА Сергій Лисак.

Над Києвом усі ракети збили, але в області є пошкодження

Усі російські ракети, які летіли на Київ, ППО збила. Жертв і руйнувань немає, пише Київська міська військова адміністрація.

У Київській області падіння уламків ракет зафіксували в двох населених пунктах одного з районів. "Є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи", - повідомляє ОВА. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури та постраждалих немає.