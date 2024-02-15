Масований удар: Росія дві години била ракетами по Україні

Масований удар: Росія дві години била ракетами по Україні15 лютого 2024 р.
Вранці у четвер, 15 лютого, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні.
Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), о 01:40 зафіксували зліт з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ кількох бомбардувальників Ту-95мс, які є носіями крилатих ракет. Перша група ракет атакувала о 04:40.
Близько 06:00 ранку в напрямку Дніпра зафіксували керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59. За даними "Суспільного", в місті було чутно вибухи.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), столиця стала однією з цілей удару - на підступах до міста працювала протиповітряна оборона (ППО). Про вибухи в самому місті близько 06:00 години повідомив також столичний міський голова Віталій Кличко.
Близько 06:30 про роботу ППО повідомила Львівська обласна військова адміністрація, про вибухи в обласному центрі - Запорізька.
За інформацією ЗМІ, вибухи також лунали в Івано-Франківській області.
Відбій повітряної тривоги по Україні пролунав близько 07:00. Водночас у Харківській області одразу після цього попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.