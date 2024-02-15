Масований удар: Росія дві години била ракетами по Україні

Зранку 15 лютого армія РФ здійснила масовану ракетну атаку, вдаривши по Києву, Львову, Запоріжжю та інших містах.

Вранці у четвер, 15 лютого, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), о 01:40 зафіксували зліт з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ кількох бомбардувальників Ту-95мс, які є носіями крилатих ракет. Перша група ракет атакувала о 04:40.

Близько 06:00 ранку в напрямку Дніпра зафіксували керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59. За даними "Суспільного", в місті було чутно вибухи.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), столиця стала однією з цілей удару - на підступах до міста працювала протиповітряна оборона (ППО). Про вибухи в самому місті близько 06:00 години повідомив також столичний міський голова Віталій Кличко.

Близько 06:30 про роботу ППО повідомила Львівська обласна військова адміністрація, про вибухи в обласному центрі - Запорізька.

За інформацією ЗМІ, вибухи також лунали в Івано-Франківській області.

Відбій повітряної тривоги по Україні пролунав близько 07:00. Водночас у Харківській області одразу після цього попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.