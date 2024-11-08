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У Запоріжжі десять загиблих через атаку, серед них - малюк

Дмитро Шварц | Ольга Журавльова
8 листопада 2024 р.

8 листопада у Запоріжжі оголосили днем жалоби за загиблими. Кількість жертв атаки РФ зросла, серед яких - однорічна дитина. Понад 40 людей отримали поранення. 5-річний хлопчик у важкому стані.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада. Приміщення онкологічного диспансеруФото: Dmytro Smolienko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Запоріжжю у четвер, 7 листопада, зросла до десяти осіб. 

"Вже десять життів забрала вчорашня ворожа атака на Запоріжжя. Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку", - повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у п'ятницю. Раніше він повідомляв про загибель однорічної дитини. За даними ЗМІ, від удару загинула мама із сином.

За даними Федорова, 15 постраждалих від російського обстрілу перебувають у медичних установах Запоріжжя. "У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий", - зазначив начальник Запорізької ОВА.

У Запоріжжі оголошено День жалоби

За словами Федорова, у п'ятницю у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від чергового російського обстрілу міста. 

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора України у п'ятницю повідомив про те, що внаслідок удару в Запоріжжі було поранено 42 особи, під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар по онкодиспансеру у Запоріжжі

Нагадаємо, що 7 листопада близько 15:00 РФ завдала шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБ) і ракети. З-поміж іншого, в результаті атаки було зруйновано багатоповерховий будинок, також зафіксовано влучання в онкологічну лікарню. 17 пацієнтів евакуювали до інших лікарень міста, повідомила місцева влада. Поранено вісім медиків лікарні. 

Руйнування в онколікарні Запоріжжя
Руйнування в онколікарні ЗапоріжжяФото: Dmytro Smolienko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Уночі 8 листопада РФ скинула авіабомби на Харків, внаслідок чого було поранено 25 людей.  Окрім цього, російська армія в ніч 8 листопада атакувала Одеський район дронами, внаслідок чого загинула одна людина, а ще дев'ять - постраждали.

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