  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по Запоріжжю: шестеро загиблих

Валерій Сааков
5 листопада 2024 р.

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинуло шестеро осіб, ще дев'ять дістали поранень.

https://p.dw.com/p/4mcBY
Ракетний удар РФ по Запоріжжю
Архівне фото наслідків одного з ракетних ударів РФ по ЗапоріжжюФото: Ukrainian Emergency Service/AFP

У місті Запоріжжя внаслідок скоєного зранку вівторок, 5 листопада, російського удару загинуло шестеро осіб, ще дев'ять дістали поранень. Такі дані повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За словами посадовця, ці дані - попередні. Незадовго до цього Федоров повідомив лише про двох поранених унаслідок удару по одному з об'єктів інфраструктури по Запоріжжю.

У ПС ЗСУ казали про удар балістикою по обласному центру

Так само раніше цього дня у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) застерігали, що війська РФ застосували балістику для удару по Запоріжжю.

Пуск ракети було проведено з південного напрямку, уточнювали в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, останнім часом російські агресори стали активно обстрілювати Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами) завдяки збільшеній дальності застосування цих засобів ураження.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російський військовослужбовець Дмитро Курашов у залі Заводського районного суду Запоріжжя

Страта полоненого. У Запоріжжі почався суд над військовим РФ

Страта полоненого. У Запоріжжі почався суд над військовим РФ

Дмитро Курашов - перший військовий РФ, якого судять за обвинуваченням у страті українського полоненого. Наразі зафіксовано понад сто подібних випадків.
Закон і право1 листопада 2024 р.
Наслідки удару РФ по Запоріжжю (архівне фото)

Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох (оновлено)

Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох (оновлено)

Троє людей стали жертвами ракетного удару військ РФ по Запоріжжю. Одна з поранених жінок померла у лікарні, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.
Пожежники долають наслідки російської атаки на Запоріжжя у вересні 2024 року

Удар по центру Запоріжжя: зруйнований дитсадок, 7 потерпілих

Удар по центру Запоріжжя: зруйнований дитсадок, 7 потерпілих

Внаслідок ракетного удару РФ, імовірно - балістикою, в Запоріжжі пошкоджені понад 30 будинків, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Відомо вже про сімох постраждалих.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.
Більше публікацій