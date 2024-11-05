Удар РФ по Запоріжжю: шестеро загиблих

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинуло шестеро осіб, ще дев'ять дістали поранень.

У місті Запоріжжя внаслідок скоєного зранку вівторок, 5 листопада, російського удару загинуло шестеро осіб, ще дев'ять дістали поранень. Такі дані повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За словами посадовця, ці дані - попередні. Незадовго до цього Федоров повідомив лише про двох поранених унаслідок удару по одному з об'єктів інфраструктури по Запоріжжю.

У ПС ЗСУ казали про удар балістикою по обласному центру

Так само раніше цього дня у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) застерігали , що війська РФ застосували балістику для удару по Запоріжжю.

Пуск ракети було проведено з південного напрямку, уточнювали в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, останнім часом російські агресори стали активно обстрілювати Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами) завдяки збільшеній дальності застосування цих засобів ураження.