Масована атака дронів: у Одесі та на Київщині є жертви

РФ вночі 8 листопада атакувала Одещину дронами, внаслідок чого загинула одна людина, а ще дев'ять - постраждали. На Київщині через ракетний удар поранено чотирьох водіїв.

Російська армія в ніч на п'ятницю, 8 листопада, атакувала Одеський район дронами, внаслідок чого загинула одна людина, а ще дев'ять - постраждали.

"Внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Ще вісім людей отримали поранення, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Іншим допомога була надана на місці", - повідомив вранці п'ятниці начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додала, що внаслідок атаки постраждала будівля навчального закладу, а у приватному секторі було пошкоджено житлові будинки, в двох з них виникла пожежа. Також повідомляється, що рятувальники гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Від атаки пошкоджено навчальний заклад - ліцей 125.

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На Київщині поранено чотири людини

Під час нічної атаки РФ у Київській області було поранено чотири людини, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало чотири людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів", - зазначив він.

Також Кравченко повідомив, що стан одного з водіїв важкий, двоє постраждалих мають середній стан, ще один отримав легкі поранення.

Нагадаємо, що вночі 8 листопада РФ атакувала Харків авіабомбами, внаслідок чого було поранено 25 людей.