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РФ скинула авіабомби на Харків: поранено 25 людей

Дмитро Шварц
8 листопада 2024 р.

Армія РФ 8 листопада скинула авіабомби на Харків, внаслідок чого було поранено 25 людей.

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Авіаудар по Харкову, 31 жовтня 2024 року
Авіаудар по Харкову (архівне фото)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Російська армія вночі п'ятниці, 8 листопада, завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах Харкова, внаслідок чого було поранено 25 людей.

"На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали. 25 поранених, п'ять із них - госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них - 4 дітей", - повідомив вранці п'ятниці голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару було частково зруйновано під'їзд житлового будинку з 1-го по 3-й поверх, також були пошкоджені житлові будинки поряд, автомобілі та виходи станції метро. Як додав міський голова Харкова Ігор Терехов, на Салтівці було поранено немовля трьох місяців.

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У центрі Харкова пошкоджено історичні будівлі

Синєгубов також зазначив, що під час атаки РФ вдарила по відкритій території у центрі Харкова, внаслідок чого були пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

"Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше шість багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, без постраждалих", - заявив голова ОВА, додавши, що РФ цього разу била по місту 500-кілограмовими авіабомбами.

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