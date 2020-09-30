У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів

Поліція Вірменії в понеділок, 2 квітня, затримала близько 200 демонстрантів, які перекривають вулиці в центрі Єревана в рамках оголошених опозицією акцій громадянської непокори. "Наразі затримано 189 людей за обвинуваченням у непокорі законним вимогам поліції", - повідомив "Інтерфаксу" представник поліції Едгар Джаноян.

За даними "Інтерфаксу", прихильники опозиції спорудили барикади зі сміттєвих баків та вуличних лавок і перекрили рух автомобільного транспорту площею Франції, що зв'язує по кільцю чотири основні проспекти Єревана.

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Вірменська опозиція оголосила цілодобові акції протесту у столиці країни Єревані з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, у неділю, 1 травня. Тисячі прихильників опозиції зібралися у центрі міста - на площі Франції - щоб висловитися проти поступок влади на користь Азербайджану у тривалому конфлікті навколо Нагірного Карабаху. "Будь-який політичний статус Карабаху у складі Азербайджану для нас неприйнятний", - заявив під час мітингу віцеспікер вірменського парламенту член опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Вірменська опозиція закидає прем'єру наміри віддати контроль над всією територією Нагірного Карабаху Азербайджану. Такі припущення з'явилися після того, як у квітні Пашинян заявив, що "міжнародна спільнота закликає Вірменію урізати свої претензії щодо Карабаху".

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася восени 2020 року з початком там активних бойових дій. У листопаді Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, внаслідок чого збройні дії у зоні конфлікту були повністю припинені. Документ передбачав, що азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, низка районів перейшла під контроль Баку, а вздовж лінії дотику та коридору, що з'єднує Карабах із Вірменією, дислокувався миротворчий контингент РФ. При цьому повного врегулювання конфлікту поки що досягти не вдається.

Нікол Пашинян прийшов до влади у 2018 році на хвилі масових протестів проти обрання прем'єр-міністром Сержа Саргсяна.