У Єревані затримали понад 350 протестувальників

Поліція в Єревані вранці середи, 18 травня, затримала 352 протестувальника за відставку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через його пропозицію підписати мирну угоду з Азербайджаном у питанні Нагірного Карабаху, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі відомства.

Протестувальників доставили до поліції через спроби зупинити автомобільний рух у різних частинах Єревана та заблокувати роботу міського метрополітену на станції "Єрітасардакан" у центрі міста, пише агенція. Пресслужба метрополітену наголосила, що роботу підземки на всіх станціях зупинено. "Усі входи на всіх станціях закриті", - сказали у пресслужбі.

Серед затриманих протестувальників зокрема ексглава міністерства освіти Вірменії, заступник глави колишньої правлячої Республіканської партії Армен Ашотян, ексспікер парламенту Самвел Нікоян та колишній віцеспікер Едуард Шармазанов.

Напередодні в Єревані затримали понад 400 людей. Після цього один із лідерів опозиції, депутат від партії "Дашнакцутюн" та віцеспікер парламенту Ішхан Сагателян закликав своїх прихильників розійтися. "Ми виконали поставлену мету - зафіксували, що у Вірменії народ - господар ситуації. Припиняємо акції непокори". Натомість акції відновилися у середу вранці у форматі багатотисячних хід містом.

Протести через ситуацію з Нагірним Карабахом

Вірменська опозиція закидає прем'єру наміри віддати контроль над всією територією Нагірного Карабаху Азербайджану. Такі припущення з'явилися після того, як у квітні Пашинян заявив, що "міжнародна спільнота закликає Вірменію урізати свої претензії щодо Карабаху" й закликав підписати мирну угоду з Баку.

Лідери протесту оголосили, що акції триватимуть доти, доки прем'єр не піде у відставку. Сагателян на початку квітня закликав протестувальників влаштовувати "масштабні акції громадянської непокори", влаштовувати страйки та перекривати дороги.

Ескалація в Нагірному Карабасі

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася восени 2020 року з початком там активних бойових дій. У листопаді Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, внаслідок чого збройні дії у зоні конфлікту були повністю припинені. Документ передбачав, що азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, низка районів перейшла під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Карабах із Вірменією, дислокувався миротворчий контингент РФ. При цьому повного врегулювання конфлікту поки що досягти не вдається.

Нікол Пашинян прийшов до влади у 2018 році на хвилі масових протестів проти обрання прем'єр-міністром Сержа Саргсяна.