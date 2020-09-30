У центрі Єревана прихильники опозиції блокували мерію

У центрі Єревана кілька сотень учасників акції громадянської непокори в середу, 11 травня, оточили єреванську мерію та спробували увірватися до будівлі, а їхнім діям перешкоджали співробітники правоохоронних органів, повідомляє агенція "Інтерфакс". Один із лідерів опозиції, депутат від партії "Дашнакцутюн" та віцеспікер парламенту Ішхан Сагателян закликав своїх прихильників заблокувати всі входи та виходи до будівлі мерії. Після цього туди було стягнуто додаткові сили поліції.

Сагателян відмовився відвести демонстрантів від будівлі мерії, але за дві години закликав їх розблокувати будівлю, заявивши, що "мета виконана". "Закликаю розблокувати будівлю та продовжити нашу переможну ходу. У завтрашній Вірменії не буде "чорних" та "білих", "своїх" та "чужих", "колишніх" та "нинішніх", ми повинні жити в єднанні", - цитує його слова "Інтерфакс".

Тим часом видання News.am пише, що прихильники опозиції неодноразово заявляли, що не збираються заходити в мерію, а метою є лише порушення роботи установи, контрольованої, за їхніми словами, прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. "Ніякого насильства народ не застосовує. Це принципове питання. Наша єдність принесе єднання, щоб протистояти загрозам", - заявив депутат від блоку "Вірменія" Арцвік Мінасян. Акції біля будівлі мерії Єревана передувала демонстрація, в якій взяли участь кілька тисяч людей. Після того, як будівля мерії була розблокована, активісти продовжили ходу в центрі Єревана, пише News.am.

Нова хвиля антиурядових протестів у Єревані

Антиурядові протести, організовані парламентською опозицією та низкою опозиційних груп, тривають у Єревані з 17 квітня. Вони почалися після промови прем'єр-міністра Пашиняна у парламенті, де він виступив з ініціативою "знизити планку у питанні статусу Карабаха" та закликав підписати мирну угоду з Азербайджаном.

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30 квітня колишній керівник Служби національної безпеки Вірменії Артур Ванецян, якого раніше затримували за підозрою у замаху на Пашиняна та узурпацію влади, заявив про об'єднання всіх опозиційних сил навколо вимоги про відставку глави уряду. За його словами, у разі приходу опозиції до влади, буде вжито заходів щодо припинення "односторонніх поступок" Азербайджану і поглиблено відносини з Росією.