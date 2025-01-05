У Британії немає захисту від балістичних ракет - ЗМІ

Територія Великобританії практично не захищена від потенційної атаки із застосуванням балістичних ракет без ядерного заряду. Такий висновок міститься в розслідуванні британської газети The Sunday Times, опублікованому в суботу, 4 січня.

У світі дедалі частіше застосовують балістичні ракети

Як пишуть журналісти The Times, за часів "Холодної війни" британські стратеги виходили з того, що острів можуть атакувати лише ядерними боєголовками, що неминуче спричинить ядерну війну. Але останнім часом у світі зростає застосування балістичних ракет із неядерним зарядом. Як приклад The Times наводить удар "Орешником" по Україні та масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль на початку жовтня. На такий розвиток подій у Лондона немає відповіді, пише видання.

"У той час як руйнівні атаки Росії проти України із застосуванням ракет великої дальності призвели до того, що інші європейські країни спішать закупити більше засобів ППО, у Великобританії немає наземних засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет", - пише The Times.

Джерела видання в міноборони королівства розповіли, що низка країн НАТО вже висловили розчарування тим, що Великобританія не робить достатнього внеску у створення оборонних щитів, необхідних для захисту Європи від ракет великої дальності. З цим висновком згодна і британська незалежна комісія, яка вивчила питання. За даними джерел, якщо не враховувати зобов'язання щодо ядерного стримування, Сполучене Королівство витрачає лише 1,6 відсотка ВВП на "звичайну оборону".

"Інтерв'ю з понад десятком чинних військовослужбовців та експертів у галузі оборони виявили зростаючий ризик для Великобританії та її військових активів за кордоном, оскільки Китай, Росія та Іран стрімко розробляють балістичні ракети, які можуть перетинати континенти зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість звуку", - пише The Times. До того ж, на відміну від крилатих ракет, які летять по відносно прямій лінії на невеликій висоті, балістичні ракети важче перехопити, оскільки вони рухаються по дугоподібній траєкторії, а деякі з них можуть підніматися у верхні шари атмосфери або в космос перед тим, як повернутися вниз зі зростаючою швидкістю, вказують журналісти.

Серед потенційних загроз газета називає єменських хуситів, які можуть атакувати британські кораблі балістичними ракетами. Існує загроза і для військових баз, зокрема на Кіпрі. А якщо такі ракети з Росії чи Ірану опиняться в руках бойовиків у Лівії, то ті зможуть вдарити ними по Лондону, попереджає видання.

Не вистачає літаків, кораблів і систем ППО

За даними The Times, ні на суші, ні в повітрі, ні на морі Великобританія десятиліттями не інвестувала в системи протиракетної оборони. У підсумку у сучасних винищувачів Королівських ВПС немає ракетних систем, здатних перехоплювати балістичні ракети. Серед діючих наземних систем ППО жодна не призначена для знищення таких ракет. На всіх Британських островах є лише один радар, здатний зафіксувати балістичну ракету. Він розташований на авіабазі Файлінгдейлс у Північній Англії.

Основна зброя Великобританії проти балістичних ракет - ескадрені міноносці Type 45. Але їхня основна функція - захист флоту і військово-морських баз. Експерти попереджають, що можливості цих кораблів обмежені, новітні балістичні ракети зможуть їх уразити. Крім того, одночасно в строю зазвичай перебувають лише два міноносці. З урахуванням того, що їхні радари діють лише на 250 миль (400 км), цього не вистачить, щоб захистити всю територію королівства. До того ж, есмінці Type 45 не мають достатніх запасів зенітних ракет, пише видання.

"Причина, через яку у Великобританії дуже слабка ППО, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не думав, що вона нам потрібна, - сказало джерело The Times. - Те, що ви бачили в Україні та Ізраїлі, свідчить про протилежне. Люди не думають, що Великобританія у небезпеці. Але, звісно, зараз Великобританія в небезпеці".

Джерела видання наголосили, що "через 15 років балістична ракета зможе уразити Британію з будь-якої точки світу".

У публікації The Times робить відсилку до ізраїльської багаторівневої системи протиракетної оборони, частиною якої є "Залізний купол", називаючи її "однією з найдосконаліших у світі".

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