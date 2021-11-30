У центрі Києва 1 грудня суттєво обмежать рух транспорту

У Києві попереджають про можливе обмеження руху транспорту у центрі міста та зміни в роботі тролейбусів та автобусів декількох маршрутів у середу, 1 грудня. Можливі обмеження пов'язані із проведенням в столиці масових акцій протесту, йдеться на офіційному порталі Києва.

Так, рух можуть обмежити таким вулицями Києва, як Хрещатик, Михайлівська, Шовковична, Лютеранська, Круглоуніверситетська, Архітектора Городецького, Заньковецької, Садова, Інститутська та Липська.

Зміни в роботі тролейбусів можуть стосуватися маршрутів №№ 6, 16, 18, а також автобусів №№ 24, 55, 62, 114.

У МВС закликають до мирних протестів

Зазначимо, що 1 грудня у Києві планується проведення двох акцій. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників протестів дотримуватися правопорядку.

"Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - зазначив Монастирський у Facebook.

Він також наголосив, що у Нацполіції та Нацгвардії є люди, "які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил".

Зеленський попереджав про спробу держперевороту

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю Росії та олігарха Ріната Ахметова. Останній таку заяву назвав "суцільною брехнею". У Кремлі також спростували звинувачення.

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