У центрі Києва 1 грудня суттєво обмежать рух транспорту

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Президент Зеленський заявляв про підготовку в Україні спроби державного перевороту цього дня. Киян же попереджають про можливе обмеження руху транспорту у центрі 1 грудня у зв'язку з проведенням масових акцій.
У Києві попереджають про можливе обмеження руху транспорту у центрі міста та зміни в роботі тролейбусів та автобусів декількох маршрутів у середу, 1 грудня. Можливі обмеження пов'язані із проведенням в столиці масових акцій протесту, йдеться на офіційному порталі Києва.
Так, рух можуть обмежити таким вулицями Києва, як Хрещатик, Михайлівська, Шовковична, Лютеранська, Круглоуніверситетська, Архітектора Городецького, Заньковецької, Садова, Інститутська та Липська.
Зміни в роботі тролейбусів можуть стосуватися маршрутів №№ 6, 16, 18, а також автобусів №№ 24, 55, 62, 114.
Зазначимо, що 1 грудня у Києві планується проведення двох акцій. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників протестів дотримуватися правопорядку.
"Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - зазначив Монастирський у Facebook.
Він також наголосив, що у Нацполіції та Нацгвардії є люди, "які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил".
Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю Росії та олігарха Ріната Ахметова. Останній таку заяву назвав "суцільною брехнею". У Кремлі також спростували звинувачення.
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