У світі лишилося 245 тисяч євреїв, які пережили Голокост

За даними організації Jewish Claims Conference, кількість євреїв, які пережили Голокост, сьогодні становить 245 тисяч. Більшість із них вже у похилому віці і особливо потребують підтримки.

Кількість євреїв, які пережили Голокост, становить на сьогоднішній день 245 тисяч у всьому світі. Таку статистику оприлюднила єврейська організація допомоги жертвам нацизму Jewish Claims Conference (JCC) у Франкфурті-на-Майні у вівторок, 23 січня.

У період з 1933 по 1945 рік націонал-соціалісти вбили майже шість мільйонів євреїв на території Європи та північної Африки. За даними JCC, більшість із тих, хто зумів пережити ці страшні часи, проживають сьогодні в Ізраїлі та США: 119 300 осіб (48,8 відсотка від загальної кількості євреїв, які пережили Голокост) і 38 400 осіб (15,7 відсотка) відповідно. Більшість євреїв, які мешкають у США, облаштувалися в штаті Нью-Йорк.

Серед мешканців Німеччини налічується близько 14 200 євреїв, які зазнали переслідувань з боку націонал-соціалістського режиму. У Франції їхня кількість становить 21 900 осіб - це найбільша єврейська діаспора у Європі.

Як зазначила глава JCC Гідеон Тейлор, п'ятій частини євреїв, які пережили Голокост, сьогодні більше 90 років, і вони потребують сторонньої допомоги і догляду. "Зараз вони потребують нас найбільше", - наголосила вона.

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Важливість колективної пам'яті про Голокост

Дані доповіді JCC збиралися у серпні 2023 року. На той момент більшість опитаних (41,2 відсотка) були у віці від 81 до 85 років. Це означає, що в період, коли здійснювався Голокост, їм було від 4 до 8 років. Лише 5,3 відсотка свідків Голокосту, що живуть нині, сьогодні більше 96 років. Таким чином, 1946 року цим людям було від 19 до 36 років.

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Найстарша єврейка, яка пережила Голокост і живе досі (з тих, чиї дані були враховані в дослідженні JCC), - Розе Джироне. Вона народилася у 1912 році. За словами її дочки, Рехи Беннікаси, враховуючи, що живих свідків Голокосту стає дедалі менше, а антисемітські настрої знову набирають сили, зберігати колективну пам'ять про ті страшні події стає все важливішим.

Jewish Claims Conference - неурядова організація, що була створена представниками 23 великих міжнародних єврейських організацій та базується у Нью-Йорку, а також має філії у Німеччині та Ізраїлі. Вона веде переговори з Німеччиною про компенсації жертвам Голокосту з дня заснування 1952 року.