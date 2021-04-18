 У США та Європі розкритикували проведення виборів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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У США та Європі розкритикували проведення виборів у Сирії

Міністри закордонних справ США та чотирьох країн Європи назвали вибори, які 26 травня проходять у Сирії, "ані вільними, ані чесними" і закликали світову спільноту не визнавати їх результати.

Натовп у Дамаску святкує переобрання Асада президентом Сирії у 2007 році

Натовп у Дамаску святкує переобрання Асада президентом Сирії у 2007 році

Глави МЗС Великобританії, Італії, Німеччини, США та Франції у спільній заяві гостро розкритикували президентські вибори, які у середу, 26 травня, відбуваються у Сирії. Документ за підписом міністрів оприлюднений напередодні.

У ньому глави зовнішньополітичних відомств п'яти західних країн назвали вибори у Сирії "ані вільними, ані чесними". Згідно з текстом заяви, проведення "шахрайського" голосування цієї середи суперечить резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) та не призведе до політичного єднання у країні.

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Вимога виборів під наглядом ООН

У своїй заяві глави МЗС п'яти країн також закликали міжнародну спільноту не визнавати результати цих виборів. Це голосування є спробою надати легітимності режиму чинного глави Сирії Башара Асада, не припиняючи при цьому "серйозних порушень прав людини" та не демонструючи волі до політичного вирішення конфлікту у країні, йдеться у документі.

Вільні та чесні вибори, заявляють міністри, мають відбутися під наглядом ООН, бути максимально прозорими та дозволити голосування усім сирійцям, включно з тими, хто був змушений виїхати з країни.

Вибори на підконтрольній Асаду території

Як пише інформаційне агентство dpa, за підсумками голосування очікується, що Асад, який перебуває при владі з 2000 року, отримає переважну більшість голосів на свою підтримку.

Він контролює близько двох третин території країни, у якій вже більше десяти років точиться громадянська війна. При цьому вибори відбуватимуться лише у контрольованих Дамаском регіонах.

Як додає dpa, обидва суперники Асада вважаються "технічними" кандидатами без жодних реальних шансів на перемогу. У опозиції ці вибори називають "фарсом".

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