У Сирії призначили президентські вибори на травень

Керівництво Сирії, в якій триває громадянська війна, планує провести президентські вибори наприкінці травня. Претенденти на посаду можуть зареєструвати свої кандидатури з 19 квітня протягом десяти днів, заявив глава парламенту країни, передає сирійська державна агенція Sana у неділю, 18 квітня. Вибори в країні заплановані на 26 травня. У свою чергу, сирійці, які проживають за кордоном, мають віддати свій голос 20 травня.

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Очікується, що нинішній правитель Сирії Башар Асад балотуватиметься на четвертий термін. Як припускає агенція dpa, він буде знову переобраний. 55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною управляв його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.

Останні вибори президента Сирії відбулися у 2014 році. Тоді, згідно з офіційними результатами, Башар Асад набрав 88,7 відсотка голосів. При цьому голосування проводилося лише у підконтрольних уряду регіонах Сирії. А членам опозиції фактично не дали можливості балотуватися, оскільки більшість із них або воювали проти уряду або жили в еміграції. Через це Євросоюз та низка інших країн позначили ці вибори як нелегітимні та недемократичні.

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Нагадаємо, у Сирії триває громадянська війна, що розпочалася у 2011 році з демонстрацій проти Башара Асада. Тоді армія застосувала надмірне насильство проти мирних протестів і після цього вони переросли у повстання та війну. Нині уряд контролює близько двох третин території країни.

Традиційним партнером династії Асадів виступає Росія, яка втрутилась у війну, здійснюючи авіаудари. Москва стверджує, що бореться у такий спосіб з терористами "Ісламської держави". Однак часто російська авіація атакувала позиції повстанців, зокрема й тих, що вважаються союзниками Заходу.

Очолювана США військова коаліція та турецькі війська надають підтримку об'єднанню поміркованих повстанців "Вільна сирійська армія", серед прибічників якої переважають представники сунітського населення Сирії.

З час війни у Сирії загинули сотні тисяч людей, залишити свої будинки були змушені понад 11 мільйонів осіб. Крім того, за даними Заходу, десятки тисяч людей були свавільно затримані і досі вважаються зниклими безвісти. У березневому звіті Ради ООН з прав людини також зазначається, що тисячі людей піддавались катуванням та сексуальному насильству в місцях ув'язнення. Сирійський уряд може бути відповідальним за воєнні злочини та злочини проти людяності. Також, наголошують в ООН, за ці злочини несуть відповідальність і повстанці. Терористичному угрупованню "Ісламська держава" в ООН закидають геноцид.

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