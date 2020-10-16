 Війна у Сирії: уряд відповідальний за десятки тисяч зниклих безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Війна у Сирії: уряд відповідальний за десятки тисяч зниклих безвісти

Від початку війни у Сирії 10 років тому тисячі людей піддавались катуванням та сексуальному насильству, десятки тисяч зникли безвісти. Такі дані оприлюднили в ООН.

Масове захоронення жертв військового конфлікту у Сирії

Масове захоронення жертв військового конфлікту у Сирії

За час війни у Сирії, яка триває з 2011 року, десятки тисяч людей були свавільно затримані і досі вважаються зниклими безвісти. Такого висновку доходить Рада ООН з прав людини в Женеві у звіті, опублікованому у понеділок, 1 березня.

У звіті також зазначається, що тисячі людей піддавались катуванням та сексуальному насильству в місцях ув'язнення. Сирійський уряд може бути відповідальним за воєнні злочини та за злочини проти людяності. Також, наголошують в ООН, за ці злочини несуть відповідальність і повстанці. Терористичному угрупованню "Ісламська держава" в ООН закидають геноцид.

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Війна у Сирії розпочалась у березні 2011 року з протестів проти уряду нинішнього правителя країни Башара Асада. Тоді урядові війська придушували протести, відтак проти них почали виступи озброєні сирійські повстанці. Нині уряд контролює близько двох третин території країни. Відвойовуючи території урядові війська затримували десятки тисяч цивільних, доля яких досі невідома. В ООН припускають, що більшість людей або були страчені, або закатовані.

"Родичі мають право знати, що з ними сталось", - наголосив керівник Комісії, яка розслідує події у Сирії, Пауло Пангейро.

За його словами, свавільними затриманнями уряд Сирії намагався залякати цивільне населення та підкорити його.

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Нагадаємо, що на тлі громадянської війни у Сирії, свої позиції там зміцнило і терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), проти якого виступали як урядова армія, так і повстанці. При цьому кожна зі сторін конфлікту отримувала міжнародну допомогу задля витіснення сил ІД з Сирії.

Так, традиційним партнером династії Асадів виступає Росія, яка втрутилась у війну, здійснюючи авіаудари. Москва стверджує, що бореться у такий спосіб з ІД. Однак часто російська авіація атакувала й позиції повстанців, зокрема й тих, що вважаються союзниками Заходу.

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Очолювана США військова коаліція та турецькі війська надають підтримку об'єднанню поміркованих повстанців "Вільна сирійська армія", серед прибічників якої переважають представники сунітського населення Сирії.

З час війни у Сирії загинули сотні тисяч людей, залишити свої будинки були змушені понад 11 мільйонів осіб.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


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