 Башар Асад та його дружина заразилися коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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Новини

Башар Асад та його дружина заразилися коронавірусом

Правитель Сирії Башар Асад та його дружина Асма отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Башар Асад та його дружина Асма (фото з архіву)

Башар Асад та його дружина Асма (фото з архіву)

Правитель Сирії Башар Асад та його дружина Асма заразилися коронавірусом. Як повідомила в понеділок, 8 березня, адміністрація сирійського президента, подружжя отримало позитивні результати тесту.

"Відчувши симптоми, які нагадували... COVID-19, президент Асад та перша леді Асма Асад зробили ПЛР-тест, і результати підвтердили їхнє інфікування", - йдеться в повідомленні. За даними адміністрації, стан здоров'я президента та його дружини добрий та стабільний.

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У Сирії, де вже майже десять років триває громадянська війна, офіційно зареєстровано приблизно 16 тисяч випадків зараження коронавірусом, 1063 сирійці померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Утім, ці дані стосуються тільки контрольованої урядом території країни.

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Реальний рівень захворюваності в Сирії, як вважають експерти, значно вищий, оскільки в країні проводять недостатньо тестів. Минулого тижня в країні почалася вакцинація від коронавірусу, проте невідомо, яка при цьому використовується вакцина. Міністерство охорони здоров'я лише зазначає, що вакцину отримано від дружньої країни.

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