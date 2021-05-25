 У США приспуcтили прапори через загиблих внаслідок стрілянини в Каліфорнії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

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Новини

У США приспуcтили прапори через загиблих внаслідок стрілянини в Каліфорнії

Після стрілянини у Сан-Хосе, внаслідок якої загинули восьмеро людей, президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити негайних заходів для припинення хвилі насильства з застосуванням вогнепальної зброї.

Поліція на місці стрілянини у Сан-Хосе

Поліція на місці стрілянини у Сан-Хосе

Президент США Джо Байден розпорядився приспустити прапори над Білим домом та іншими будівлями урядових установ у пам'ять про загиблих внаслідок стрілянини в Каліфорнії. Таким чином вшанують і загиблих внаслідок аналогічних інцидентів, що сталися останніми тижнями у штатах Джорджія, Колорадо, Південна Кароліна та Індіана, заявили у Білому домі у ніч на четвер, 27 травня. Прапори будуть приспущені над усіма урядовими установами в країні, військовими базами, кораблями і посольствами США до 30 травня.

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Байден закликав Конгрес "вжити негайних заходів", щоб покласти край хвилі насильства з застосуванням вогнепальної зброї. Президент закликав докладати більше зусиль для вирішення проблеми. "Кожне життя, забране кулею, пронизує душу нашого народу", - зазначив він.

Стрілянина в Сан-Хосе

Вранці 26 травня внаслідок стрілянини біля трамвайного депо в каліфорнійському місті Сан-Хосе на південь від Сан-Франциско загинули восьмеро людей. Щонайменше один постраждалий перебуває в критичному стані в лікарні. Нападник наклав на себе руки після прибуття поліцейських, його особу вже встановлено. Йдеться про 57-річного працівника місцевої транспортної компанії Valley Transportation Authority (VTA). У числі загиблих також є її співробітники. Під час стрілянини на території компанії перебували близько 80 співробітників. Проводиться розслідування трагедії, встановлюються можливі мотиви стрілка.

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За останній час в США сталась низка подібних інцидентів. Зокрема, в середині квітня восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини на поштовому складі кур'єрської служби Fedex у місті Індіанаполіс, стрілок наклав на себе руки. 9 травня шестеро осіб застрелили на вечірці в Колорадо-Спрінгс - озброєний чоловік зайшов в будинок-трейлер, де святкували день народження і на очах у присутніх там дітей застрелив свою подругу і ще чотирьох осіб, після чого наклав на себе руки.

Американське Управління охорони здоров'я в останній статистиці зафіксувало 39 740 смертей за 2018 рік від застосування вогнепальної зброї в США. Це близько 109 смертей на день.

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