У США - новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів

Генерал Марк Міллі в п'ятницю, 29 вересня, пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) Збройних сил США після чотирьох років перебування на цій посаді. Свої повноваження він офіційно передав генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили, повідомила пресслужба Пентагону в соцмережі X.

Церемонія проводів Міллі та передання ним повноважень Брауну відбулася на військовій базі Майєр-Гендерсон-Голл у передмісті Вашингтона Арлінгтоні (штат Вірджинія). На ній були присутні президент США Джо Байден і глава Пентагону Ллойд Остін.

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Міллі очолив Об'єднаний комітет начальників штабів США в жовтні 2019 року. Його кандидатуру висунув тодішній президент США Дональд Трамп. На час перебування Міллі на вищій військовій посаді припали виведення американських військ з Афганістану, операції американського спецпризначенця в Сирії та російське вторгнення в Україну.

Чарльз Браун у минулому обіймав командні посади в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У 2020 році він став першим афроамериканцем, затвердженим на посаду начальника штабу ВПС США. Він став другим після генерала Коліна Пауелла афроамериканцем, який очолив ОКНШ.