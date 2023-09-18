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У США створять нову мережу для підтримки України

Роман Губа
18 вересня 2023 р.

Ініціатива CGI Ukraine Action Network. є результатом співрпобітництва Гілларі Клінтон та Олени Зеленської.

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Прапори США та України
Прапори США та УкраїниФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Глобальна ініціатива Клінтона (CGI) створить нову мережу для підтримки України - CGI Ukraine Action Network. Вона є результатом співробітництва колишньої Держсекретарки США Гілларі Клінтон та першої леді України Олени Зеленської. Майбутня ініціатива має підтримати некомерційні організації (НКО) в Україні. Як пише AP, про створення ініціативи оголосять на конференції CGI. Захід почнеться у понеділок, 18 вересня.

У рамках конференції, зокрема, експрезидент США Білл Клінтон та Папа Римський Франциск обговорять зміни кліматі, кризу біженців, частково викликану війною в Україні.

Глобальна ініціатива Клінтона також фінансово підтримає організацію Save Ukraine, яка допомагає сім'ям та дітям, що постраждали від війни, а також рятує депортованих до Росії дітей. У Save Ukraine заявили, що витратять кошти для відкриття додаткових центрів.

Цього року CGI оголсила про 140 зобов'язань, зокрема на мільярд доларів для організації Water.org, яка забезпечує доступ 100 мільйонів людей у Африці, Азії та Латинській Америці до води та каналізації. 

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