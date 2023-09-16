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ПолітикаЛитва

Литва вимагає додаткових грошей для України з бюджету ЄС

Роман Губа
16 вересня 2023 р.

Міністерка фінансів Литви закликає збільшити розмір щорічного пільгового кредиту для України до 18 мільярдів євро.

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Прапори України та ЄС
Прапори України та ЄСФото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Литва вимагає виділення додаткових коштів для України з бюджету Європейського Союзу (ЄС). Сума, передбачена в бюджеті до 2027 року, має бути збільшена з 50 до 72 мільярдів євро, вважає міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

На її думку, тоді ЄС зможе наступні чотири роки надавати Україні пільгові кредити такого ж розміру, як і у 2023 році - 18 мільярдів євро щорічно. Якщо ж бюджет залишиться на нинішньому рівні, то сума щорічного кредиту знизиться до 12,6 мільярда євро у 2024-2027 роках.

Уряди країн ЄС планують завершити розробку бюджету на 2021-2027 роки до кінця поточного року.

Фонд військової допомоги Києву 

Країни-члени ЄС можуть до кінця року схвалити створення окремого Фонду допомоги Україні, з якого відбуватиметься фінансування військової допомоги Києву на найближчі роки. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель після завершення неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбулася у Толедо 30 серпня.

Боррель пропонує встановити річний бюджет фонду у розмірі п'ять мільярдів євро на період з 2024 до 2027 року. Такий формат дасть змогу ЄС передбачувано програмувати на найближчі роки військову допомогу Києву і стане "головним елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України".

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