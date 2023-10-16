У Словаччині остаточно сформували уряд україноскептиків

У Братиславі три словацькі партії підписали коаліційну угоду зі створення уряду на чолі з Робертом Фіцо - відомим україноскептиком.

Голова партії "Напрямок - соціальна демократія" (Smer-SD) Роберт Фіцо, який неодноразово обіцяв повністю зупинити військову підтримку України, підписав у понеділок, 16 жовтня, коаліційну угоду з лідерами лівої партії "Голос" і проросійської "Національної партії" про формування нового уряду Словаччини, повідомляє Associated Press (AP).

Словацький парламент складається зі 150 депутатів. Нинішня коаліція матиме в парламенті від партії "Напрямок - соціальна демократія" 42 місця, а також 27 від партії "Голос" колишнього прем'єра Словаччини Петера Пеллегріні й 10 депутатів від "Національної партії".

Згідно з попередніми домовленостями, закріпленими у меморандумі про створення урядової коаліції , партія Фіцо призначить прем'єр-міністра та шістьох інших міністрів, тож Фіцо вчетверте очолить уряд Словаччини, нагадує AP. "Голос" призначить зі своїх лав спікера парламенту і сімох міністрів уряду, а проросійська Словацька національна партія отримає три міністерські портфелі.

Водночас Фіцо наголосив, що три політсили ще мають призначити своїх міністрів до того, як він передасть список президентці Словаччини Зузані Капутовій, яка має привести новий уряд до присяги. Фіцо не уточнив, коли це може статися, але повторив, що сподівається представляти Словаччину на наступному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на кінець наступного тижня.

Передвиборна риторика україноскептиків

Фіцо проводив виборчу кампанію на проросійських і антиамериканських позиціях. Він пообіцяв припинити військову підтримку Словаччиною України, і його перемога може ще більше розхитати єдність в Європейському Союзі й НАТО. Раніше він заявляв, що хоче, щоб Словаччина залишалася членом ЄС і НАТО, але з "повною повагою" до суверенітету його країни.

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Критики Фіцо побоюються, що його повернення до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого курсу і піде шляхом Угорщини за урядування прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нагадаємо, що тимчасовий уряд країни ще до формування коаліції заявив про припинення відправки подальшої військової допомоги Україні. При цьому міністерство оборони країни розглядало можливість надати нову партію до початку роботи нового парламенту, але президентка Словаччини Чапутова виступила проти такого плану. Вона пояснила це позицією перемоги на виборах партії, яка ще не сформувала уряд.