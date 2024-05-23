У Росії заарештували заступника начальника генштабу

Шамаріна взяли під варту в справі про хабар. Заступнику глави генштабу РФ загрожує до 15 років тюрми. Тим часом Лукашенко призначив нового начальника генштабу Білорусі.

Чергового високопосадовця зі сфери оборони затримали в Росії. Цього разу Слідчий комітет РФ (СК) підозрює в отриманні особливо великого хабаря начальника головного управління зв'язку збройних сил, заступника начальника генерального штабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

Як повідомили у четвер, 23 травня, російські державні ЗМІ, у посадовця провели обшук, після чого його відвезли на допит до головного військового управління СК. Згодом суд заарештував його на два місяці. Генералу загрожує до 15 років тюрми.

Шамарін обіймав посаду начальника головного управління зв'язку - заступника глави генштабу РФ з 2021 року, з 2020 року - тимчасово виконував відповідні обов'язки.

Кримінальні справи щодо керівників міноборони РФ

Останнім часом стало відомо про кілька кримінальних справ стосовно керівників міністерства оборони РФ.

Наприкінці квітня в Москві заарештували заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Його також звинувачують в отриманні хабаря.

У травні затримали начальника управління кадрів міноборони РФ Юрія Кузнєцова - теж за обвинуваченням в хабарництві.

Крім того, заарештували колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який критикував російське міноборони. Йому висунули звинувачення в шахрайстві.

Також у травні вперше за понад 10 років в Росії змінився міністр оборони. Під час формування нового складу уряду Сергій Шойгу, який обіймав цю посаду з 2012 року, не був на неї перепризначений. Замість нього міністром оборони став Андрій Бєлоусов. Шойгу ж призначили секретарем Ради безпеки РФ.

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У Білорусі також "кадрові ротації" в генштабі

У травні відбулися кадрові перестановки і в генеральному штабі збройних сил Білорусі, щоправда вони не пов'язані з кримінальними справами.

Так, 10 травня правитель країни Олександр Лукашенко звільнив начальника генштабу Віктора Гулевича, а в четвер, 23 травня, призначив на цю посаду Павла Муревейка.

Формальною причиною звільнення Гулевича став вік - 14 травня йому виповнилося 55 років. Втім, Муравейко не надто молодший - у вересні йому буде 53 роки.