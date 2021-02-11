У Росії пояснили слова Лаврова про готовність до розриву з ЄС

Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом у разі, якщо такий крок буде ініційований Брюсселем. Про це в п'ятницю, 12 лютого, заявили в МЗС РФ, роз'яснюючи слова міністра міністра закордонних справ країни Сергія Лаврова про готовність Росії до розриву відносин з Євросоюзом.

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали журналістам у російському зовнішньополітичному відомстві, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков своєю чергою стверджує, що слова Лаврова цитуються в ЗМІ поза контекстом. Він пояснив, що зміст його заяви полягав у тому, що Москва воліла б розвивати відносини з Брюсселем, але при цьому треба бути готовим до гіршого.

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"Засоби масової інформації ось цей заголовок, який став сенсаційним, подають без контексту, і це велика помилка ЗМІ, це помилка, яка саме спотворює зміст. Який навпаки, полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але, якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді - так, ми будемо готові", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, про це і говорив глава МЗС РФ. "А сенс спотворили і подали цей сенсаційний заголовок таким чином, що Росія мало не сама ініціюватиме розрив відносин з Євросоюзом", - зазначив Пєсков.

Раніше в п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю YouTube-каналу "Соловьев Live", відповідаючи на запитання про те, чи йде Росія до розриву з ЄС, сказав: "Ми виходимо з того, що ми готові". "Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - додав Лавров.

Реакція ЄС на слова Лаврова

В ЄС критично сприйняли ці заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства. Так, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, коментуючи слова Лаврова, заявив, що Брюссель розцінює дії Москви як небажання йти на діалог і співпрацю.

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"Взаємовигідна співпраця буде завжди, коли інша сторона готова до такої співпраці і діалогу. Росія явно дала зрозуміти, що вона не готова йти в цьому напрямку. Це було зроблено за допомогою багатьох сигналів, а не тільки за допомогою цього інтерв'ю", - вказав Стано на пресконференції, зазначивши, що керівництво ЄС "в курсі того, як Лавров був процитований в пресі, і в якому трактуванні Кремль потім спробував представити його слова".

У свою чергу в МЗС ФРН у коментарі кореспонденту DW заявили, що влада Німеччини "неприємно здивована" висловлюванням Лаврова про готовність країни розірвати відносини з Європейським Союзом.

Взаємні висилки дипломатів і візит Борреля до Москви

Відносини Росії і ЄС останніми тижнями перебувають у стадії загострення. Так, МЗС РФ 5 лютого оголосив персонами нон грата трьох співробітників дипломатичних представництв ФРН, Польщі та Швеції. Російська сторона звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі. Берлін, Стокгольм і Варшава у відповідь повідомили про висилку трьох російських дипломатів.

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А верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки ЖозепБоррель після триденного візиту до Москви звинуватив владу РФ у відсутності готовності до діалогу. Зустріч з Лавровим підтвердила, що "Європа і Росія рухаються в різні боки", заявив європейський дипломат. Боррель має намір запропонувати запровадити санкції щодо Росії. Міністри закордонних справ держав ЄС обговорять це питання 22 лютого.