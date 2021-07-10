 Коронавірус: у Росії добовий максимум заражень і смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: у Росії добовий максимум заражень і смертей

Минулої доби в Росії зафіксували понад 31 тисячу нових випадків COVID-19 і майже тисячу смертей. Це - найбільші показники від початку пандемії.

Росія оновила одразу два антирекорди від початку пандемії: кількість заражень і кількість смертей, пов'язаних із COVID-19

Росія оновила одразу два антирекорди від початку пандемії: кількість заражень і кількість смертей, пов'язаних із COVID-19

У Російській Федерації зафіксували максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусною хворобою - за добу захворіли 31299 тисячі людей. Летальних випадків, пов'язаних із COVID-19 - 986. Про це повідомили в оперативному штабі РФ у четвер, 14 жовтня.

Показник добової смертності серед людей з коронавірусом третій день поспіль є найбільшим з початку пандемії. Протягом минулої доби найбільше померлих у Москві - 72, Санкт-Петербурзі - 67, Свердловській області - 41. Крім того, у російській столиці зафіксували найбільший приріст заражень за останні три місяці - 6712 нових випадків.

Ріст захворюваності в Росії почався з вересня, у жовтні ситуація загострилася. 6 жовтня уперше за весь період пандемії кількість смертей серед хворих на коронавірус перевищила 900 й відтоді не опускалася нижче цієї цифри.

У Росії дві дози вакцини від коронавірусу отримали лише близько третини дорослого населення, хоча РФ минулого року першою у світі заявила про допуск препарату від COVID-19.

Читайте також: COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

DW.COM

COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу

В Україні за добу COVID-19 підтвердили у майже 19 тисяч людей. Кількість нових випадків близька до рівня піку епідемії, який спостерігали навесні цьогоріч.  

Баварія має намір придбати російську вакцину від коронавірусу

У разі реєстрації російської вакцини "Спутник V" у ЄС Баварія хоче придбати 2,5 мільйона доз преперату.  

Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Країни, де багато жителів уже вакциновані, послаблюють коронавірусні обмеження, адже розраховують на колективний імунітет. Але як і наскільки реально його досягти? DW досліджувала факти.  

Також за темою

Medical workers carry a patient suspected of having coronavirus on a stretcher at a hospital in Kommunarka, outside Moscow, Russia, Saturday, June 26, 2021. Russia on Saturday reported its highest daily COVID-19 death toll of the year as the country grapples with a sharp spike in infections that has brought new restrictions in some regions. The national coronavirus task force said 619 people died over the past day, the most since Dec. 24. There were were 21,665 new infection cases, nearly 1,300 more than on the previous day and more than double the 9,500 reported on June 1. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19 10.07.2021

У Росії зафіксували найбільшу кількість смертей осіб, інфікованих коронавірусом, за весь час пандемії. Востаннє максимальну кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 реєстрували 6 липня.

Fahnen am Konferenzzentrum Hofburg, Oesterreich, Wien | flags at conference centre Hofburg, Austria, Vienna | Verwendung weltweit

ОБСЄ не направлятиме спостерігачів на вибори в РФ 04.08.2021

Влада Росії, пославшись на пандемію, суттєво скоротила число спостерігачів ОБСЄ на виборах в Держдуму у вересні. Організація ж у цьому разі не зможе забезпечити ефективний моніторинг.

18.10.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 18, 2020: An ambulance by the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients with suspected COVID-19 coronavirus infection. Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Пандемія COVID-19: 432 жертви в РФ та 134 тисячі заражень у США 11.11.2020

У Росії зафіксовано рекорд за кількістю загиблих від COVID-19 за добу - 432 особи. В США, натомість, рекорд за новими випадками зараження коронавірусом - їх виявили більше 134 тисяч.

Реклама

Докладно

Російська військова техніка на параді у Москві (архівне фото)

Опитування: німці засуджують дії Москви в Україні

Більшість німців засуджують дії РФ в українському конфлікті, але менше третини за сильну роль НАТО на східному фланзі.  

Володимир Путін і Олексій Міллер

Путін доручив зруйнувати спотовий ринок газу в ЄС?

У Кремля, схоже, є й інша стратегічна мета, крім запуску "Північного потоку-2".  