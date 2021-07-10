Коронавірус: у Росії добовий максимум заражень і смертей

У Російській Федерації зафіксували максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусною хворобою - за добу захворіли 31299 тисячі людей. Летальних випадків, пов'язаних із COVID-19 - 986. Про це повідомили в оперативному штабі РФ у четвер, 14 жовтня.

Показник добової смертності серед людей з коронавірусом третій день поспіль є найбільшим з початку пандемії. Протягом минулої доби найбільше померлих у Москві - 72, Санкт-Петербурзі - 67, Свердловській області - 41. Крім того, у російській столиці зафіксували найбільший приріст заражень за останні три місяці - 6712 нових випадків.

Ріст захворюваності в Росії почався з вересня, у жовтні ситуація загострилася. 6 жовтня уперше за весь період пандемії кількість смертей серед хворих на коронавірус перевищила 900 й відтоді не опускалася нижче цієї цифри.

У Росії дві дози вакцини від коронавірусу отримали лише близько третини дорослого населення, хоча РФ минулого року першою у світі заявила про допуск препарату від COVID-19.

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