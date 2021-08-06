 У Москві смертність в липні зросла на 60 відсотків порівняно з минулим роком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

У Москві смертність в липні зросла на 60 відсотків порівняно з минулим роком

За даними департаменту охорони здоров'я Москви, у липні понад 6,5 тисячі смертей в столиці РФ були пов'язані з COVID-19.

У лікарні для хворих на COVID-19 у Москві (архівне фото)

У лікарні для хворих на COVID-19 у Москві (архівне фото)

Смертність у столиці Росії Москві в липні 2021 року зросла на 60 відсотків порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомив департамент охорони здоров'я міста. У департаменті зазначають, що 6583 смерті були пов'язані із коронавірусом.

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"У липні в Москві зареєстровано 17237 смертей. Перевищення смертності до липня минулого року становило 6464 випадки", - йдеться у повідомленні департаменту, цитує інформагенція "Інтерфакс". Таким чином, зростання смертності в Москві становило 60 відсотків.

COVID-19 в якості основної чи супутньої причини смерті вказано у 6583 випадках. "Таким чином, смертність від коронавірусу покриваю всю надлишкову смертність у липні. Від COVID як основної причини смерті в липні померли 6145 людей", - зазначається у повідомленні.

У департаменті вказують, що ще 438 людей померли з інших причин, але з підтвердженим зараженням коронавірусом. З них у 193 випадках COVID-19 мав суттєвий вплив на розвиток основного захворювання і його смертельних ускладнень.

Летальність від COVID-19 у Москві, за даними департаменту, становила від 2,93 до 3,95 відсотка. У департаменті зазначають, що показники смертності на декілька тижнів відстають від піків захворюваності на коронавірус. Рекордні значення кількості випадків у Москві фіксували в червні цього року.

Нагадаємо, у червні в Москві спостерігалося різке зростання числа випадків зараження коронавірусом. При цьому, за словами мера російської столиці Сергія Собяніна, у 90 відсотках випадків йшлося про зараження дельта-варіантом.

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