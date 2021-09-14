 Путін самоізолювався через випадки COVID-19 в його оточенні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2021

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Путін самоізолювався через випадки COVID-19 в його оточенні

Через виявлені випадки інфікування коронавірусом в його оточенні російський президент Володимир Путін пішов на деякий час на самоізоляцію, повідомили в Кремлі.

Володимир Путін

Володимир Путін (архівне фото)

Президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусу в його оточенні. Про це він повідомив у вівторок, 14 вересня, у телефонній розмові з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. "Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус у його оточенні він має протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужбі Кремля.

Напередодні про те, що в його оточенні багато хворих, Путін розповів під час спілкування з паралімпійцями в Кремлі. "У нас, на жаль, лікарі там вивчають, навіть у моєму оточенні проблеми виникають із цим ковідом. Треба розібратися, що там реально відбувається", - сказав він. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Путін сам здоровий, його тест негативний.

Обов'язковий карантин перед зустріччю з Путіним

Більшість людей, з якими зустрічається Путін, зобов'язані попередньо провести кілька днів на карантині. Наприклад, на початку вересня на карантин пішли російські медалісти Олімпіади і Паралімпіади, для деяких з них це негативно вплинуло на підготовку до майбутніх змагань. При цьому правитель Білорусі Олександр Лукашенко і президент Сирії Башар Асад, з якими Путін також зустрічався днями, попереднього карантину не дотримувалися.

У березні Путін повідомив, що він прищепився від коронавируса. Пізніше президент уточнив, що він прищепився російською вакциною "Спутник V".

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