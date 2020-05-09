Путін оголосив послаблення карантину в Росії

Президент РФ Володимир Путін повідомив про послаблення запроваджених раніше суворих заходів протидії поширенню коронавірусу. Під час телевізійного звернення до росіян у понеділок, 11 травня, Путін оголосив завершення режиму неробочих днів в Росії.

"З 12 травня єдиний період неробочих днів" припиняється, наголосив російський президент. Нинішня ситуація в РФ дозволяє перейти до етапу поступового скасування обмежень, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусу, вважає Путін. Це рішення стосуватиметься "всіх галузей економіки", таким чином до роботи зможуть вступити всі базові підприємства. В першу чергу йдеться про компанії в сфері промисловості, будівництва, сільського господарства, видобутку корисних копалин, зв'язку та енергетики. Утім, режим самоізоляції залишається чинним для людей старше 65 років і осіб з хронічними захворюваннями, наголосив Путін.

Як повідомлялося, режим неробочих днів було запроваджено в РФ спочатку з 30 березня. Передбачалося, що він триватиме тиждень, але згодом Путін кілька разів подовжував його чинність.

Режим неробочих днів в Росії діятиме по 11 травня включно. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін на нараді може порушити питання про його пролонгацію.

Свобода дій для регіональної влади

Тим часом, за словами президента РФ, губернатори і далі зможуть самостійно вирішувати щодо доповнень, пом'якшень або збереження конкретних обмежувальних заходів на регіональному рівні. Путін закликав не відмовлятися огульно від заборон. Він пояснив, що вихід з пандемії COVID-19 швидким не буде, необхідно й далі дотримуватися всіх санітарних норм. Масові заходи в країні, як і раніше, заборонені.

Боротьба з епідемією поки не завершується, зазначив російський лідер. "Її небезпека зберігається, причому навіть на територіях, де ситуація відносно благополучна", - сказав Путін.

Заходи фінансового характеру

Окремо президент РФ анонсував низку фінансових заходів. Так, з 1 червня в країні буде запущена спеціальна "кредитна програма підтримки зайнятості". Якщо компанія, яка звернеться за позикою, зможе зберегти зайнятість на рівні 90 відсотків, весь кредит і відсотки по ньому спишуть, уточнює РІА "Новости".

Крім того, Путін доручив повністю списати податки і страхові внески за другий квартал цього року для малого і середнього бізнесу, що постраждав від пандемії COVID-19. Розраховувати на цей захід зможуть близько 1,5 мільйона підприємств.

У Росії за минулу добу зареєстровано 11,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих, за офіційними даними, перевищило 221 тисячу, а кількість померлих становить понад дві тисячі осіб.